¿Florinda Meza vuelve a enamorarse? Esta es su respuesta a más de 10 años de la muerte de Chespirito

Han pasado más de 10 años desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños, pero hay algo que no ha cambiado en la vida de Florinda Meza. La actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a enamorarse y su respuesta sorprendió. Además, recordó algunos momentos de su historia con Chespirito y se sinceró sobre cómo ha enfrentado su ausencia.

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Florinda Meza / Redes sociales

¿Por qué Florinda Meza no busca una nueva pareja tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños?

Florinda Meza dejó claro que volver a enamorarse no está en sus planes. La actriz fue abordada por la prensa y respondió sin rodeos cuando le preguntaron si contemplaba iniciar una nueva relación sentimental. La viuda de Roberto Gómez Bolaños aseguró que sigue fiel al amor que vivió con el creador de El Chavo del 8 y que no siente interés por compartir su vida con otra persona.

“Por razones obvias. Yo soy mujer de un solo amor, no más”, declaró la actriz a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

La intérprete explicó que sus sentimientos hacia Chespirito permanecen intactos a pesar de los años transcurridos desde su fallecimiento. Incluso recordó que no es la primera vez que responde a esa pregunta y que su postura se mantiene igual que cuando enviudó.

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Florinda Meza / Redes sociales

¿Florinda Meza sigue enamorada de Chespirito?

La actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre el lugar que Roberto Gómez Bolaños ocupa en su corazón y aseguró que nunca consideró buscar una nueva pareja. Para Florinda Meza, la muerte del comediante no terminó con el amor que siente por él, sino que aprendió a vivir con su ausencia.

“Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?” Florinda Meza

La actriz también ha reconocido que perder a Chespirito fue uno de los momentos más dolorosos de toda su vida.

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¿Florinda Meza mandó a hacer muebles a la medida para Chespirito? Así era su primera casa juntos

Además de hablar de su situación sentimental, Florinda Meza recordó algunos detalles de la vida que compartió con el creador de El Chapulín Colorado. La actriz confirmó una anécdota mencionada recientemente por Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026, relacionada con la primera casa que compartió con el comediante.

“Mandé a hacer muebles especiales cuando construimos nuestra primera casa, porque Roberto fue a vivir a mi casa, en Porfirio Díaz, pero del lado pobre, no del lado del Parque Unido”, contó entre risas.

Florinda explicó que aquellos muebles fueron diseñados especialmente para aprovechar mejor los espacios del inmueble: “Mandé a hacer muebles especiales para que no se viera amontonada mi casa y para que se sintiera amplitud en una casa que no lo es”, precisó.

La actriz recordó estos momentos con cariño, dejando ver que los recuerdos junto a Roberto Gómez Bolaños siguen siendo una parte importante de su día a día.

Captura de pantalla

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Florinda Meza y Chespirito?

La historia de amor entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó en la década de los años setenta, cuando ambos trabajaban en producciones como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Durante décadas construyeron una relación sentimental que se mantuvo bajo los reflectores y que terminó convirtiéndose en una de las más comentadas de la televisión mexicana.

Aunque pasaron muchos años juntos antes de formalizar su unión, finalmente contrajeron matrimonio en 2004 y permanecieron unidos hasta la muerte del actor, ocurrida el 28 de noviembre de 2014 en Cancún.

Su romance volvió recientemente a la conversación pública tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, que retomó distintos momentos de la vida personal del comediante.

Florinda Meza, serie Chespirito, revista / Cortesía del productor

Uno de los aspectos que más polémica ha generado a lo largo de los años es que la relación comenzó cuando Roberto Gómez Bolaños aún estaba casado con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños estuvieron casados desde 1968 hasta 1989, aunque el divorcio legal ocurrió años después.

Ante las críticas, Florinda Meza ha defendido en varias ocasiones su historia de amor y ha rechazado sentirse responsable del fin del primer matrimonio del comediante: “Nunca me llegué a sentir culpable. Sabía que no había sido la generadora de que ese matrimonio no estuviera bien”, declaró en una entrevista con Adela Micha.