¿Indirecta para Wendy? Sergio Mayer asegura que “está tranquilo” tras los señalamientos de la influencer

Hace poco, Wendy Guevara dio mucho de qué hablar al reconocer que Sergio Mayer intentó aprovecharse de ella. En una reciente entrevista con Adrián Marcelo, la influencer contó que el actor le insistía para que firmara un contrato en el que cede sus “derechos de cobranza”.

Pese a que la Perdida siempre se negó a firmar dicho documento, el también abogado presuntamente la presionó en diversas ocasiones para que aceptara, pues, supuestamente, quería tener el control administrativo de sus ganancias.

“Me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé qué. Le dije: ‘¿Por qué me estás dando ese papel?’ Te lo juro. Ya van dos veces que me da ese papel. ¿Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí?” Wendy Guevara

Aunque dijo que perdonaba a Mayer por esta acción, la creadora de contenido sostuvo que la olvidaría y dejó entrever que se alejaría de él.

“Está loco el Sergio, pero me cae bien. Perdono, pero no olvido. Luego no podemos cometer los mismos errores o que te peluseen como antes te peluseaban”, puntualizó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se habla sobre una diferencia entre Sergio y Wendy por un contrato. Poco después de que Guevara se coronara como la triunfadora de LCDLFM, se dijo que presuntamente el histrión estaba presionándola para que firmara un documento, pese a que ella tenía un mánager.

En aquel momento, ambos negaron esto y afirmaron ser tan amigos como siempre. Sin embargo, con la reciente declaración de Wendy, no se sabe si habrá un distanciamiento entre los icónicos integrantes del team infierno.

Wendy Guevara y Sergio Mayer se conocieron en LCDLFM / Vix

¿Sergio Mayer lanzó una indirecta para Wendy Guevara?

Poco después de que se viralizaran las declaraciones de Wendy Guevara, Sergio Mayer compartió una reflexión sobre las críticas y traiciones. Si bien no dio nombres o especificó si su mensaje era referente a lo dicho por la celebridad, la mayoría lo interpretó como su postura acerca del tema.

“Yo no necesito devolver el mal que una vez me hicieron porque, al final, cada persona acabará en el lugar que debe estar. Además, yo tengo la consciencia tranquila de que doy lo mejor de mí en todo momento... Si me critican o me juzgan, no me importa. Hace tiempo aprendí que no debo demostrarle nada acerca de mí o de mi vida”. Video compartido por Sergio Mayer con su fotografía

En dicho clip, también se menciona que él siempre ha sido leal con los suyos y jamás ha mostrado una “cara falsa” frente a la gente, sin importar que existan días “malos y llenos de obstáculos”.

Hasta el momento, Wendy no se ha pronunciado sobre la publicación de Sergio, quien tampoco ha dado una declaración clara acerca de los comentarios de Wendy.

Sergio Mayer lanzó misterioso mensaje / Instagram: @sergiomayerb

