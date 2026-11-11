JNS anuncia importante cambio en su carrera tras 12 años y comienza una nueva etapa: “Concluimos”

A principios de 2026, Regina Murguía, integrante de JNS, compartió detalles sobre su proceso de tratamiento contra el cáncer, lo que volvió a poner bajo los reflectores su trayectoria con la agrupación. Ahora, el grupo musical vuelve a ser noticia tras anunciar un importante cambio en su carrera.

Melissa López, Angie Taddei y Regina Murguía comunicaron a través de sus redes sociales que iniciarán una nueva etapa en su trayectoria profesional, luego de 12 años de trabajo ininterrumpido bajo la misma representación.

Asimismo, las integrantes revelaron que los asuntos comerciales y de contratación de la agrupación quedarán en manos de una nueva empresa y adelantaron algunos detalles sobre lo que viene para JNS.

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JNS / IG: @grupojns

¿Por qué JNS anunció el fin de su relación laboral con Bobo Producciones?

A través de un comunicado publicado este 11 de noviembre, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López anunciaron que, después de 12 años de trabajo, concluía su relación profesional con Bobo Producciones, empresa encargada de la representación y asuntos comerciales de su carrera.

“Hoy las JNS comenzamos una nueva etapa, un momento muy importante en nuestra carrera. Después de 12 años de trabajo en equipo, cerramos un ciclo significativo y conmcluimos nuestra relación profesional con Bobo Producciones” Grupo JNS

Las integrantes explicaron que esta decisión representa el inicio de una nueva etapa en su trayectoria, en la que buscan apostar por una estructura de trabajo renovada, una visión propia y mayor libertad para desarrollar sus próximos proyectos.

Aunque no dieron detalles sobre las razones que las llevaron a tomar esta decisión, las cantantes agradecieron a Bobo Producciones por los años de trabajo.

“Esta decisión representa un paso importante. Apostamos por una estructura de trabajo renovada, una visión propia y la libertad de desarrollar nuestros próximos proyectos.” Grupo JNS

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¿Qué empresa llevará la representación de JNS tras su salida de Bobo Producciones?

La empresa que llevará la representación de JNS será Fortina, que, de acuerdo con el comunicado, es una plataforma de operación y desarrollo profesional que estará a cargo de gestionar las contrataciones de la agrupación, así como la comunicación con empresarios, promotores, prensa y medios de comunicación.

De acuerdo con el comunicado de ‘las JNS’, esta nueva estructura les permitirá tener un mayor control de sus operaciones y trabajar bajo una visión propia.

Aunque las integrantes no ofrecieron más detalles sobre la empresa ni especificaron si Fortina también participará en la producción de sus espectáculos, dejaron claro que será su nuevo canal oficial para los asuntos comerciales y profesionales de JNS.

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Grupo JNS / Redes sociales

¿Cuáles son los nuevos proyectos que JNS prepara para esta nueva etapa?

Hacia el final del comunicado, las integrantes de JNS expresaron su emoción por el futuro y por esta nueva etapa que están comenzando. Además, aseguraron que continuarán trabajando con la misma pasión que ha caracterizado su trayectoria musical.

Asimismo, adelantaron que próximamente darán una noticia importante como parte de este nuevo capítulo en su historia. Sin embargo, no revelaron si se trata de un nuevo disco, una gira o algún otro proyecto que marque el rumbo del grupo. Lo que sí dejaron claro es que mantendrán la misma esencia musical que las ha distinguido.

La agrupación ha continuado con su carrera ante las adversidades que sus integrantes han enfrentado. Como el caso de Regina Murgía, quien reveló que enfrenta el Trastorno límite de la personalidad en su día a día.

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