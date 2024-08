Joanna Vega-Biestro le reclama a Potro Caballero por sus comentarios en LCDLFM: “Muy feos”

Luis Potro Caballero, quien fue el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos México’, dio mucho de qué hablar durante su corta estancia en el reality, principalmente por su convivencia en el cuarto ‘Tierra’.

Para muchos, los comentarios que el influencer hizo junto a Mariana Echeverría, Sabine Moussier, Adrián Marcelo, Gomita, Ricardo Peralta, Agustín Fernández y Sian Chiong sobre sus compañeras del team ‘Mar’ fueron considerados como “m1s0g1n0s” y “ofensivos”.

Ahora que ya han pasado varios días desde su expulsión, Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’, no dudó en confrontarlo por sus burlas hacia Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Durante la más reciente emisión del matutino de Imagen Televisión, la presentadora resaltó que sus pláticas con el cuarto ‘Tierra’ fueron muy “feas”, pues hablaba mucho sobre los cuerpos ajenos.

“Vemos el 24/7, no solo son clips que salen en las Galas, y sí, te vimos involucrado en estas pláticas que tenían en su cuarto, que eran muy feas; en contra de los cuerpos, en contra de mujeres y eso es lo que empezó a levantar esta polémica” Joanna Vega-Biestro

Luis ‘Potro’ Caballero eliminado de La casa de los famosos México / Instagram: @lacasadelosfamososmx

¿Cómo respondió Potro ante estos cuestionamientos?

En respuesta, el exintegrante de ‘Acapulco Shore’ dijo comprender que hablar sobre el fisíco de los demás no era correcto y ofreció una sincera disculpa.

“Entiendo esta onda de (no hablar sobre) los cuerpos. Quiero que sepan que estamos expuestos a este tipo de cosas en el 24/7. Si lo están diciendo porque se habló de Briggitte y de Gala, asumo la responsabilidad y ofrecí disculpas, y cuando salgan lo haré nuevamente” Luis ‘Potro’ Caballero

No obstante, sostuvo que al menos Bozzo no se sentía molesta por los comentarios que emitía sobre ella. Incluso, aseguró que, en su momento, ella le decía que estaba “cómoda” con que la “molestara”.

“Ella siempre, todos los días, sin falta, me decía ‘Potro, te quiero mucho, me encanta que me molestes’ y se reía conmigo. Nunca vi que se sentía ofendida”, indicó.

Joanna Vega-Biestro sorprendida / YouTube: Imagen Televisión

Potro asegura que nunca buscó hacer alianzas

Para finalizar, confesó que, si bien no buscó hacer alianzas con nadie, formó su propio “team” tras analizar la popularidad de cada uno de los habitantes.

“En ningún momento busqué a nadie para hacer alianzas, hay personas que sí estuvieron hablando y contactar. Antes de entrar, conforme iban revelando a las personalidades, iba viendo quienes tenían público, quienes eran los favoritos y, con base a eso, hice mi dream team”, concluyó.

