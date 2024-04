Jorge Losa recuerda al amor de su vida ¡y no es Ferka!

El programa “Qué buena hora” se ha destacado por generar nuevas polémicas, y esta vez no fue la excepción con Jorge Losa, quien no solo recordó a su ex, sino que afirmó que ¡es el amor de su vida!

En su emisión más reciente, el programa conducido por Omar Fierro, Michelle Vieth y Nicola Porcella se abordó el tema de cómo mantener una amistad con tu ex pareja. Las respuestas fueron variadas y suscitaron a debate, especialmente cuando el actor Jorge Losa compartió su experiencia con una ex.

Recordemos que actualmente el actor tiene una relación con Ferka desde 2023 y TVNotas te dio la exclusiva desde que comenzaron a salir.

Ferka y Jorge Losa derrocharon amor y ternura en el video de Pégate pa’ mí / YouTube: Jorge Losa

Jorge Losa confesó que una ex española ¡es el amor de su vida!

En el diálogo, Jorge compartió su experiencia con una exnovia.

“La primera novia que tuve fue el amor de mi vida, duré con ella dos años. Ella me dejó por otro, y hoy en día el novio actual ha tenido dos hijos con ella. Es uno de mis buenos amigos en España, y hoy en día voy allá y me junto con ellos para tomar un café con los dos, y me llevo súper bien con los dos”. Jorge Losa

A diferencia de Jorge, Nicola asegura que él no podría tener una relación como la que mencionó Jorge.

En redes hubo opiniones divididas

En redes sociales, se aplaudió la madurez de Jorge Losa, pero también surgieron cuestionamientos sobre por qué, si Ferka no era el amor de su vida, estaba con ella. Muchos aseguraron que aún estaban construyendo una relación juntos.

