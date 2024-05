Jorge Salinas responde sobre su orientación: “Tengo mi lado femenino bien desarrollado” y a quiénes prefiere

Jorge Salinas es uno de los actores más famosos y queridos. El actor suele ser controversial y en el marco del Día de las Madres, no fue la excepción.

El actor habló de cómo es la madre de sus hijos, Elizabeth Álvarez y cómo es criarlos junto a ella. Jorge Salinas expresó su admiración por su esposa y animó a dejar de creer que las mujeres solo deben de hacerse cargo de sus hijos, sino que los hombres también. “Los seres humanos somos los responsables de criar y de atender y amar a nuestros hijos”, dijo en un reciente encuentro con la prensa.

El actor demostró que no tiene una masculinidad frágil y que puede participar sin problemas en las tareas del hogar, diciendo también que es su responsabilidad como padre.

Jorge Salinas, un hombre conectado con su feminidad; dice que no rechaza a los caballeros

En la misma entrevista, el actor sorprendió al decir: “Yo no tengo ningún tema en la dualidad en el s3xo ni mucho menos”.

Entonces vinieron preguntas sobre su orientación a lo que sin tapujos respondió: “Mis preferencias son cien por ciento hacia la mujer. Las prefiero a ellas. No quiere decir que no acepte a los caballeros”.

El actor continuó sus declaraciones mencionando que se siente orgulloso de tener contacto con su “lado femenino” desde niño, haciendo que de grande no fuera un macho y explorar más tesituras en su personalidad. “Yo tengo mi lado femenino y lo agradezco enormemente a madre, a mi papá que me lo hayan permitido desarrollar. Me fascina ser un hombre abierto y sin tapujos y sin problemas emocionales para decir: ‘Ay no, esto no’. Señores, somos humanos y venimos de la mujer”.

