¡Juez falla a favor de Arturo Islas! Luis ‘Potro’ Caballero podría quedar embargado y ¡con un pie en la cárcel!

La prepotencia y el orgullo mal encauzado le acaban de pasar la factura a Luis ‘Potro’ Caballero. De acuerdo con lo que nos reveló una fuente, el pasado 5 de octubre de 2026, sus abogados le soltaron el balde de agua helada de que perdió la demanda civil que interpuso en su contra Arturo Islas Allende, de quien ‘Potro’ dijo que supuestamente traficaba con animales. El juez que lleva el caso falló a favor del activista y determinó que el cantante cometió un hecho ilícito.

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Archivo TVNotas, redes sociales y YouTube La casa de los famosos México

¿Por qué Arturo Islas demandó a Potro Caballero y qué acuerdo habría rechazado el exintegrante de Acapulco shore?

La fuente relató: “En octubre de 2024, Arturo le interpuso una demanda civil tras el berrinche que ‘Potro’ se aventó en La casa de los famosos México, donde aseguró sin pruebas que el activista vendía pieles y traficaba con animales exóticos”.

Dicen que el exintegrante de Acapulco shore pudo haber evitado esta catástrofe. “Arturo y sus apoderados legales lo buscaron, por segunda ocasión, para llegar a un acuerdo pacífico. ¿La condición? Una disculpa pública y sanseacabó, pero el ‘Potro’ se sintió presuntamente ‘invencible’, se negó y le dijo a Islas: ‘¡Hasta donde tope, mis abogados lo resuelven!’. Lo curioso es que, aun con su arrogancia, sí aceptó que se le había ido la boca de más”.

Aseguran que Luis anda realmente preocupado. “En aquella reunión juró que no tenía dinero y casi no tenía trabajo. Sin embargo, el equipo legal de Islas, encabezado por el licenciado Juan Salazar, ya no quiere saber nada de negociaciones y van con todo para cobrarle cada centavo”.

La parte acusada, aparentemente, no ha metido las manos para solicitar una revisión y en las próximas semanas se llevarán a cabo las acciones ejecutivas para cobrar la reparación millonaria.

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¿Potro Caballero podría ir a prisión? La denuncia penal de Arturo Islas que complicaría su situación legal

A pesar de que las deudas civiles no se pagan con cárcel, nuestra fuente comentó que la pesadilla para el chico reality apenas comienza, ya que, recordemos: “El influencer enfrenta también una denuncia penal por parte de Islas, que interpuso a través de su abogado Erik Rauda, por falsedad en declaración, ya que ‘Potro’ aseguró y juró que no había hablado de tráfico de animales exóticos sobre Islas. Después fue del dominio público el video donde se constataron los hechos. En el caso penal sí hay pena de prisión y los abogados no se van a tentar el corazón. No darán un paso atrás”.

Según lo dicho por la fuente, el actor no habría medido las consecuencias de sus palabras: “El orgullo desmedido de ‘Potro’ Caballero lo tiene hoy contra las cuerdas: embargado, en la ruina económica y con el riesgo real de terminar tras las rejas, todo por abrir la boca de más”.

Finalmente, recordó que el activista ya le ganó otro caso a una influencer que también habló de él.

Fuente de TVNotas “(Luis) le agarró mucho coraje a Islas. También, en su pódcast El potrero, hace 1 año invitó a su entonces amiga, Yael ‘N’, quien le tiró a Arturo, con tal de apoyar a ‘Potro’. Hoy se sabe que también Islas ganó la demanda contra ella y que está sujeta a proceso”.

Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Luis “Potro” Caballero sobre Arturo Islas en La casa de los famosos México?

“Vende a los animales como piel, es tráfico de animales exóticos. En el pódcast, esta chava (Yael ‘N’), me va a contar todo su desmadre. Yo seguía a este güey, yo creía en este güey, mucha gente del medio artístico me dijo: ‘Qué bueno que lo sacas, porque este güey es así y levantaste la voz. Es un vende humo, engañabobos’. A esta vieja la han amenazado de muerte (Yael ‘N’), está metido con gente de mucha lana, ‘turbios’, no te puedo decir de dónde viene la lana, pero sí están lucrando con animales”.

Archivo TVNotas, redes sociales y YouTube La casa de los famosos México

¿Cómo podrían embargar a Luis “Potro” Caballero tras perder la demanda contra Arturo Islas?

Embargo salarial: Se girará oficio a su patrón (empresa o televisora) para retenerle el sueldo; el dinero irá al juzgado y, de ahí, a las manos de Islas.

Se girará oficio a su patrón (empresa o televisora) para retenerle el sueldo; el dinero irá al juzgado y, de ahí, a las manos de Islas. Cuentas bancarias: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelaría e intervendría sus cuentas para embargar el saldo disponible.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelaría e intervendría sus cuentas para embargar el saldo disponible. Bienes inmuebles: Se buscarán sus propiedades en el Registro Público de la Propiedad para embargarlas y llevarlas a remate en venta judicial.

Luis Potro Caballero podría ir a la cárcel / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es Luis “Potro” Caballero y cómo saltó a la fama tras Acapulco shore?

Luis Alfredo Caballero Dussauge es originario de la CDMX.

Estuvo en el programa La academia 10 años , en 2012; sin embargo, no pasó del primer concierto.

, en 2012; sin embargo, no pasó del primer concierto. Alcanzó la fama dentro del reality Acapulco shore en 2014.

en 2014. Siempre ha mostrado fascinación por la música. En 2017 lanzó el sencillo Me hace mal y en 2018 realizó una colaboración con Paly y Ati Garza: Over you .

y en 2018 realizó una colaboración con Paly y Ati Garza: . En 2020 sacó el disco Eternos , con 18 canciones, y en 2021, Verdaderas intenciones .

, con 18 canciones, y en 2021, . Ha participado en diversos realities: Guerreros 2020 , Guerreros 2021 , Inseparables , Los 50 , ¡Sálvese quien pueda! y Las estrellas bailan en Hoy .

, , , , y . Cuenta con un programa en YouTube: El potrero, con más de 147 mil suscriptores, donde habla de temas misceláneos y detalles de su vida personal.

Luis ‘Potro’ Caballero

/ FB: Potro Luis Caballero

¿Quién es Arturo Islas y por qué es uno de los activistas más influyentes de México?

Arturo Islas Allende es una figura multifacética de México. Antes de enfocarse de lleno en el activismo, comenzó en el mundo del entretenimiento. Estudió actuación y participó en proyectos televisivos.

Fue conductor de Indomable x naturaleza en TV Azteca.

en TV Azteca. Se convirtió en uno de los influencers más importantes, con videos virales donde denunciaba maltrato animal y ecocidios.

Ha hecho campañas de alto impacto para salvar especies como la vaquita marina y ha realizado denuncias por contaminación con plásticos y rescate animal.

Ha participado en la producción de documentales con enfoque educativo y de conservación.

Imparte conferencias sobre liderazgo y emprendimiento social.

Posee el Récord Guinness por haber organizado la lección de conservación ambiental más grande del mundo en un solo lugar.

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