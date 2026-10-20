¿Julio Preciado endeudado? Cantante habría pedido préstamos y tarjetas de crédito por una enfermedad mental

Además de los recientes problemas de salud que ha enfrentado Julio Preciado, el cantante mexicano volvió a sorprender a sus fans, luego de que revelara los serios problemas económicos que atravesó tras una enfermedad mental. ¿De qué se trata?

Julio Preciado tuvo problemas económicos / Archivo

¿A qué cirugía fue sometido el cantante Julio Preciado hace unos meses?

Durante el mes de agosto, la salud de Julio Preciado preocupó al mundo de la música, luego de que una tradicional revisión médica terminara con una intervención quirúrgica.

Según el protocolo habitual, los médicos le instalaron un aparato que registró su ritmo cardíaco durante un día completo. Los resultados revelaron algo inesperado: en dos ocasiones, el corazón del cantante se detuvo brevemente.

Debido al peligro que esto implicaba, los especialistas optaron por adelantar de inmediato la implantación de un marcapasos bicameral, situación que lo alejó por un rato de los escenarios.

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Julio Preciado sometido a cirugía hace unos meses / Especial

Julio Preciado revela que sufrió problemas económicos por culpa de una enfermedad mental

En un reciente encuentro con la prensa, el cantante Julio Preciado contó uno de los momentos más complicados que vivió, debido a los problemas económicos que sufrió en algún momento.

Más allá de alguna falta de trabajo u otras limitaciones, su tema económico surgió a partir de una enfermedad mental: ludopatía.

Fue el tiro de gracia para Julio Preciado conocer la ludopatía. (...) No hay dinero que alcance para jugar. Ya cuando estás bien enganchado que sacas las tarjetas de crédito, pides prestado, empeñas, vendes, malbaratas tus cosas. Julio Preciado

Según su testimonio, llegó a vender sus alhajas y otros accesorios para poder alimentar su sed de juego, asegurando que la adrenalina lo hacía continuar a pesar de no ganar.

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¿Por qué la ludopatía es considerada una “enfermedad mental”?

Según portales médicos, la ludopatía, llamada formalmente trastorno por juego (o juego patológico), está reconocida como un trastorno mental por las principales clasificaciones médicas:



DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría): la incluye en la categoría de “trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos”.

CIE-11 (Organización Mundial de la Salud): la clasifica como “trastorno por juego de apuestas” dentro de los trastornos con comportamiento adictivo.

Se considera enfermedad porque comparte mecanismos con otras adicciones: pérdida de control, síntomas de abstinencia como irritabilidad o ansiedad, entre otras cosas más .

Vicente Fernández Jr. fue otro de los famosos que sufrió la ludopatía, y hasta tuvo que estar en rehabilitación para superarlo.

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