Karime confiesa que su primera vez fue con el hermano de un conductor de VLA; ¿quién fue?

Karime Pindter, conocida por su franqueza y autenticidad, volvió a sorprender a sus seguidores al hacer una revelación inesperada en una entrevista con Yordi Rosado. La segunda finalista de ‘La casa de los famosos México’ habló abiertamente sobre su vida amorosa y su paso por ‘Acapulco shore’, mostrando una vez más que no tiene miedo a tocar temas controvertidos.

Durante la charla, Karime compartió detalles de su relación con Luis ‘Potro’ Caballero, compañero suyo en ‘Acapulco shore’, aunque reconoció que vivió momentos intensos y divertidos con él.

Karime confiesa su relación con el hermano de Jawy

Ante la pregunta directa de Yordi Rosado sobre si había sido Potro el primero en su vida, Karime sorprendió al negarlo, revelando que fue, en realidad, el hermano de Jawy quien tuvo ese rol en su historia personal.

“No, fue con el hermano de Jawy. Fue de visita y Jawy en ese entonces me odiaba”. Karime Pindter

La influencer fue aún más directa al compartir sus intenciones detrás de ese encuentro. Karime admitió que su relación con el hermano de Jawy no fue casual: “Yo dije, ahorita me co... a su hermano, para que me odie más”, explicó de manera sarcástica.

La conversación continuó con Yordi sorprendido por la franqueza de Karime, quien no dudó en relatar los detalles del encuentro. "¿Te lo diste?”, preguntó el conductor, a lo que Karime respondió sin titubeos: “Claro, lo enamoré y todo”, comentó entre risas sobre Isaac, hermano de Jawy Méndez.

Aunque en un principio Karime Pindter no se llevaba bien con Jawy, quien hoy es uno de sus mejores amigos, y su experiencia en ‘Acapulco shore’ fue una etapa que agradece mucho pues le ha permitido llegar hasta donde esta.

Karime revela nunca le afectaron las críticas por participar en ‘Acapulco shore’

La influencer confesó que las opiniones negativas nunca le afectaron personalmente. Sin embargo, la situación fue diferente para su madre, quien sí fue señalada por algunos familiares por permitir que su hija ingresara al reality show.

“La verdad, a mí me valía”, comentó Karime en una reciente entrevista. No obstante, reveló que su madre fue quien recibió más presión y juicios por parte de su entorno cercano. “A mi mamá la llegó a juzgar mucho su familia. Ellos me aceptaron porque lo han hecho de una manera increíble desde siempre, pero mi mamá me decía que sus hermanas le decían que cómo permitió que yo entrara”, compartió.

Karime y su mamá Isabel Heredia / Instagram: @karimepindter

Karime explicó que, al principio, la participación en ‘Acapulco shore’ no fue bien vista por el círculo social de su madre. “Luego ya no le hablaban las amigas, pero solo al principio”, agregó, mostrando cómo la polémica en torno al programa no solo la afectó a ella, sino también a su familia.

Karime usó ‘Acapulco shore’ para explorar otras facetas

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa percepción cambió. Karime detalló que, tras su salida del reality, comenzó a dejar claro que su carrera no se limitaría solo al contenido del programa. “Cuando vieron que empecé a tomar clases de locución y conducción, que empecé a hacer radio, me puse a escribir un libro, se dieron cuenta de que no era solo eso, sino un trampolín”, comentó, refiriéndose a cómo el reality show le abrió las puertas a nuevas oportunidades.

A pesar de las críticas, Karime se mantiene firme en su convicción de que, haber participado en aquel reality fue una de las mejores decisiones de su vida. “Lo disfruté como una loca, entregarle mis veintes a ‘Acapulco shore’ fue lo mejor que me pudo haber pasado”, afirmó con entusiasmo, mostrando su agradecimiento hacia la experiencia que la catapultó a la fama.

