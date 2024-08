La academia: Este es el alumno expulsado del sexto concierto, 25 de agosto

La noche de este domingo 25 de agosto se llevó a cabo el sexto concierto de la decimocuarta generación de La academia 2024. Los 13 alumnos que se mantenían en la contienda arrancaron sus interpretaciones para ganar un millón de pesos, por lo que invitó al público a votar.

Estuvieron presentes sus profesores quienes prepararon el concierto. El director, Héctor Martínez dijo que los alumnos ya estaban muy avanzados y habían logrado mejorar mucho.

Caro, 26 años, Hermosillo, Sonora, presentó ‘Pa’ tipos como tú'

En la semana Caro trabajó en no tener miedo a sentirse poderosa, aplastar a los demás y sacar toda su voz. Jaime Camil le recordó que debe explotar todas sus tablas y talentos porque esto es una competencia.

Tras su interpretación, Arturo López Gavito le dijo que había un gran avance, que bailó mejor que nunca y que es una mujer disciplinada y se nota. Sin embargo, terminó con la voz cansada por lo que había que hacer ejercicio para llegar al final bien. Chiquis considero que aunque se le fue el aire, lo hizo muy bien y por ser disciplinada llegaría muy lejos: "¡Eres artista!” Lola Cortés comentó: “Nena, creaste magia. De esto se trata. Le vamos a cambiar la noche a alguien de aquí. Felicidades”. Espinoza Paz le ofreció que le compondría 10 canciones y hasta quisiera llevarla a cantar con él en el Auditorio Nacional este 26 de septiembre. Ella respondió que le encantaría y ojalá y en la producción le dieran permiso. Jaime Camil dijo que la producción le había confirmado que sí le darían permiso de ir.

Brandon, 23 años, Bamoa, Sinaloa, ‘A dónde vamos a parar’

Lola Cortés comentó que el inicio había estado complicado pero había hecho un gran cierre. Le reconoció que se está puliendo y se está disciplinando y es un gran ejemplo de avance. Espinoza Paz le dijo que también lo invita el 26 a su concierto, pues en el estribillo se le enchinó la piel, aunque lo sintió suelto pero estuvo muy bonito. Chiquis le dijo que no lo vio tan feliz porque no tenía su sonrisa de siempre, y le faltó presencia escénica.

Mar, 18 años, Guadalajara, Jalisco, participó con ‘La gata bajo la lluvia’

JAIR RAMIREZ

Lola Cortés dijo que esta versión es completamente nueva, y no hubo el dramatismo de Rocío Durcal. Dejó del lado su opinión de la canción y en cuanto a la interpretación de Mar, comentó que estuvo hermosa y lo hizo divino, pero que mejorara su manera de caminar pues era como “perico en pasto”. Espinoza Paz le dijo que en los agudos la vibración le llegaba hasta los huesos, aunque los graves se perdieron un poco. Le sugirió que salga a comerse el mundo porque es una gran cantante. Chiquis le dijo que se ve hermosa. La canción es muy difícil y le gustó su versión. Chiquis invitó a todos los académicos al Auditorio el 3 de noviembre a presentarse con ella. Arturo López Gavito consideró que acribillaron a Mar, que la pusieron en el paredón, porque aunque es una gran cantante, no conecta con la canción, que hubo un lucimiento vocal pero no se hacen nuevas versiones de canciones como esta. Consideró que le hicieron un daño irreversible porque el arreglo es espantoso. La interpretación fue buena pero no le dieron la canción correcta.

Edith, 24 años, Apatzingan, Michoacán, cantó ‘La misma gran señora’

JAIR RAMIREZ

Su mamá llegó al escenario a darle un abrazo y mostrarle su apoyo para dejarle un regalo y decirle que todos están con ella.

Al ser una canción de Jenni Rivera, la Diva de la banda, la crítica inició con Chiquis, quien se emocionó mucho y dijo que le encantó como lo hizo, con garra. Lola le dijo que la sintió mecanizada en algunas partes al principio y con su voz e interpretación no hacía falta el aleteo. Espinoza Paz le dijo que podría hacerle un disco de banda o ranchero mañana si ella dice que sí, y le gustó porque no le puso “tanto argüende”. Arturo López Gavito dijo que el progreso y el trabajo con disciplina es como un artista llega a crecer. El valor con el que afrontó la canción y se creyó cada una de las palabras hasta reventar la convirtieron en la mejor interpretación de la noche hasta el momento.

Julio, 20 años, Hermosillo, Sonora, cantó ‘Eso y más’

JAIR RAMIREZ

José Manuel Figueroa visitó La academia en la semana para darle ánimo al académico porque interpretaría un tema del emblemático Joan Sebastian. El papá fallecido de Julio cantaba esta canción y José Manuel le dio consejos a él y a los alumnos respecto a cómo sentir las canciones para poder interpretarlas y se estremeció al escuchar a Julio cantar con la guitarra de su papá que le autografió. El joven la recibió entre lágrimas y abrazó su querida guitarra.

Julio interpretó mientras tocaba la pieza con la guitarra de su papá e inició con unos versos. Espinoza Paz le dijo que esta gran canción del maestro Joan Sebastian es hermosa y le gustó mucho cómo Julio transmitió los sentimientos. Le recomendó que cada canción fuera tan especial como esta y la pudiera disfrutar así. Chiquis le dijo: '¡Qué bonito, chin...! Eres artista. Me quedé impresionada.’ Lola Cortés le hizo ver que todos los conciertos necesitan un momento de paz porque el oído del público requiere un remanso. Esto es lo que él había ofrecido en esta noche. “Eres un artista, mi niño, de aquí el cielo es el límite. Para Arturo López Gavito Julio no solo es un alumno que lo hizo muy bien sino que apuntala a La academia como el gran proyecto de calidad que es, porque une a la familia que puede ver a un joven como él. Logró una conexión con el público. “Fue perfecta tu interpretación”.

Cristian, Guatemala, cantó ‘Sueña’

JAIR RAMIREZ

La transmisión mostró en vivo cómo lo apoya el público en Guatemala. Su papá y su mamá le mandaron un mensaje para decirle lo orgullosos que están de él.

Lola Cortés le dijo que la canción le encantaba y al saber que él la cantaría no estaba segura si lo haría bien, sin gritar, pero le había parecido que lo había hecho medido, quería bailar con él, quedó perfecto. Espinoza Paz le reconoció que había iniciado muy seguro con la canción y que podría cantar norteño, mariachi, bolero. Arturo López Gavito consideró que por supuesto que estuvo bien, que quería reconocer el trabajo de Héctor Martínez y los profesores, pero que había iniciado la canción con dudas y algo soso pero resolvió al final bien. Le recomendó trabajar en su gesticulación facial. Chiquis coincidió en que al inicio de la canción no empezó bien, pero le gustó mucho que resolvió bien, su color de voz diferente y el arreglo.

Brisa, 25 años, Acapulco, Guerrero, interpretó ‘Qué poca’

Brisa tuvo una cirugía de muela en la semana. Trabajó en mostrar emotividad con los ojos. Ana Bárbara, la cantante original de este tema, le deseó mucha suerte y mandó besos a los críticos, en un mensaje en video.

Lola Cortés la vio como en un fragmento de comedia musical en ‘Hair spray’. Le pidió al coreógrafo checar las piernas para mejorar la postura. En cuanto a Brisa, le encantó lo que hizo, aunque la canción no le gusta. Espinoza Paz reconoció que bailar y cantar requieren concentración y Brisa “trae jiribilla y lo hizo muy bien”. Chiquis le dijo que controló muy bien la voz, pues no es fácil cantar y bailar. Arturo López Gavito intentó “defragmentar” en su mente lo que vio. Le pareció que la simpatía de Brisa le habría impreso algo muy especial. Le recordó la época de los sesenta con ese elemento de simpatía. Aunque él dudaba de su capacidad interpretativa, la interpretación de esta noche había sido muy bonito y cantó muy bien.

Mario, 17 años, Monterrey, Nuevo León, cantó ‘Lo pasado pasado’

En la semana, su familia le envió un mensaje de apoyo en video. Los críticos y los maestros se pusieron de pie en la interpretación de Mario. Lola Cortés le dijo que hizo suya esta canción y ya lo ve en la final. Gritó a todo pulmón: "¡Estás impresionante! ¡Muy bien!”. López Gavito le dijo que efectivamente estaba impresionante y lo había hecho genial, “sin meterse ninguna cuba para interpretar”. Chiquis le dijo que es su fan, se le enchinó la piel: “Qué claridad, qué elegancia, qué porte, un 10 de 10. Te doy 100 y pasadito”. Espinoza Paz le dijo su voz tiene mucha personalidad; le había gustado mucho su seguridad y le sorprendió todo lo que ha evolucionado.

Flor, 31 años, Veracruz, Veracruz, interpretó ‘Mi tierra’

La canción le recordó mucho a su familia, porque no ha podido ver a sus hermanos que viven en Estados Unidos y no han podido regresar a su tierra. Gloria Estefan envió un mensaje en video a Flor para desearle que brillara en el escenario y que su voz potente fuera un puente de sus sentimientos. Recordó que la canción celebra la nostalgia del corazón que lleva las cosas importantes y especiales del lugar que lo vio nacer.

Las críticas del panel las inició Lola Cortés, quien reconoció un gran cambio para romper lo que se había visto en semanas previas que estaba atorada. Sin embargo, se le fue el aire y no hubo constancia de la cara de felicidad al cantar. Para Chiquis no se le fue el aire y disfrutó la canción. Arturo López Gavito agradeció verla en un género diferente, aunque le sugirió que tiene que trabajar en el baile y le hubiera gustado verla más feliz al cantar. La canción no es de enojo sino de añoranza. La vio avanzar. Espinoza Paz vio un trabajo muy bonito, mucho mejor que las anteriores. Le recomendó que no pierda su objetivo nunca.

Isaveli, 22 años, Tetitlán, Guerrero, interpretó ‘De mí enamórate’

Laacademiatv

Arturo López Gavito dijo que estaba sorprendido del concierto de esta noche. La interpretación de Isaveli le pareció extraordinaria, con estética perfecta, un ballet y la felicitó. Lola Cortés recordó que ella había interpretado esta canción en el musical Mentiras por nueve años, y que la interpretación de Isaveli había sido perfecta; la felicitó también. Chiquis le dijo a esta alumna que nació para estar en el escenario y la había dejado con la boca abierta. Espinoza Paz hizo notar que la canción es de Juan Gabriel y la interpetación original de Daniela Romo, y comentó que Isaveli lo hizo muy bien.

Yesi, 24 años, San Julián, Jalisco, cantó ‘Sabor a mí'

LaacademiaTV

Lola Cortés agradeció a la producción por el maravilloso concierto y su interpretación le recordó a Toña la negra. Espinoza Paz le dijo que le había gustado mucho su vestuario y que es una canción muy difícil porque tiene una dulzura muy difícil y la felicitó. Les dio un consejo de vida a los chicos: “Lo que les preocupa los domina”. Chiquis sintió muy segura a Yesi y es lo mejor que ha hecho. Para Arturo López Gavito la actuación de Yesi había sido un “sí pero no”, porque si fuera algo como María Victoria de los años cincuenta sí se vio en el vestuario y en actuar, pero le faltó matizar y que hubiera más sentimiento.

El director Héctor Martínez le dijo a Arturo López Gavito que dos críticas habían estado fuera de contexto y sabía que se había conmovido. A los alumnos les dijo que estaban muy orgullosos de ellos.

Jessy, 28 años, Guamúchil, Sinaloa, presentó “Abrázame muy fuerte”

laacademiatv

Abrió el corazón en la semana, porque le cantó esta canción a su abuelita, en su lecho de muerte en el hospital. A él lo cuidaron sus abuelitos porque su mamá biológica lo abandonó. Aunque a ella no la conoció, ya la perdonó.

Arturo López Gavito consideró que la interpretación es un todo: voz, proyección y expresión. Arturo vio la proyección artística de Jessy esta noche. Lo felicitó. Lola Cortés comentó que como artistas se está “desnudo en el escenario” y que había el riesgo de que la producción podría comérselo. No obstante, él estuvo entero, hecho un artista, a pesar de que la canción es difícil había matizado, cantado al oído y proyectado. Espinoza Paz precisó que el maestro Juan Gabriel hizo esta canción que es complicada y que el trabajo de Jessy fue magnífico. Le expresó su admiración. A Chiquis le encantó lo que ha hecho y el respeto que Jessy le muestra siempre a sus maestros. Ella sintió lo que estaba cantando. Se dijo muy orgullosa.

Eduardo, 28 años, Ensenada, Baja California, cantó ‘Hasta que me olvides’

laacademiatv

Este académico estuvo enfermo en la semana y tuvo que visitar al médico. Tras la presentación, Arturo López Gavito dijo que no se esperaba una interpretación tan llena de sentimiento y se había superado respecto al resto de los conciertos. Chiquis vio que mejoró y lo sintió. Espinoza Paz pudo reconocer algo de Luis Miguel en Eduardo y les dijo a los jóvenes que habían hecho un gran trabajo esta noche. Lola le dijo que ya todo lo que estuvo bien se lo habían dicho, pero ahora mejorara su forma de caminar. Ya esta noche empezaba a doler quién se fuera.

¿Quién fue el alumno eliminado en el sexto concierto de La academia este domingo 25 de agosto?

Jaime Camil dio por cerradas las votaciones para conocer quién sería el alumno expulsado de la noche de los 13 académicos. Les felicitó por el gran concierto que dieron y aunque nadie merecería salilr, son las reglas.

Los siguientes ocho alumnos quedaron salvados:

Jessy

Mar

Julio

Brandon

Caro

Mario

Yesi

Cristian

Los cinco alumnos restantes pasaron al centro del escenario. Los tres alumnos menos votados fueron:

Brisa

Eduardo

Flor

Isaeli y Edith quedaron salvadas.

Quedaron también salvadas Brisa y Flor.

El alumno expulsado en este sexto concierto de La academia el domingo 25 de agosto fue Eduardo.

Eduardo abandonó La academia entre lágrimas y abrazos de sus compañeros.