La actriz Gaby Carrillo rentará un vientre si no encuentra pareja este 2025

Desde 2007, cuando saltó a la fama como protagonista de la telenovela ‘Muchachitas como tú', Gaby Carrillo (37 años) ha logrado una carrera sólida en la televisión.

Actualmente la vemos en ‘El ángel de Aurora’: “Mi personaje tiene muchos matices. Le gusta el chisme, pero acaba de perder a su bebé. Está viendo cómo salir adelante. El productor, Roy Rojas, me dijo que le gustaba mi perfil para interpretar a Casandra. Cuando me mandó la psicología del personaje quedé encantada y di un ‘sí’ inmediato”.

Le preguntamos si le gustaría tener un hijo en la vida real y nos contó: “Ya no soy una chava de 20. Es momento de sentar cabeza. Sí quiero ser mamá. Estoy esperando a que llegue una pareja a mi vida, y si no, pues tengo congelados mis óvulos”.

Gaby Carrillo podría ser madre soltera si no encuentra pareja este año / Redes sociales

Gaby Carrillo está dispuesta a ser mamá soltera: “Puedo ser mamá yo solita”

La actriz nos dijo: “Puedo ser mamá yo solita, pero sí me gustaría que mi bebé tuviera la parte paterna. Si no se da, no me niego a ser papá y mamá”.

“Es una responsabilidad muy grande, pero sé que soy capaz de sacar a mi hijo adelante. Tengo un carácter bastante fuerte y podría lograrlo. Ahí tengo mis óvulos, que esperan ser fecundados”.

¿Cuánto tiempo vas a esperar? “Hasta el próximo año. Este veré qué pasa y después a darle con todo a la maternidad. Hace unos meses terminé con una pareja que no quería tener hijos. Cuando tienes un anhelo en tu vida personal, por más que estés enamorada de esa persona, si no tiene los mismos objetivos de vida, pues no se puede. No voy a llegar a mis 50 años y decir: ‘Por tu culpa no fui mamá’”.

La actriz cuenta con el apoyo de su familia si decide tener un hijo: “Están conmigo al 100%. A ellos ya les urge un bebé en la casa. Saben perfectamente que congelé mis óvulos”.

“Si yo no pudiera ser mamá, porque muchas veces uno trata y no puede, ellos me apoyarían con la idea de rentar un vientre. Yo no estoy en contra de eso tampoco. Podría hacerlo sin problema. Me dicen que como sea, pero que ya sea mamá (ríe)”, finalizó.

¿Quién es Gaby Carrillo?

Gaby tiene una amplia trayectoria en las telenovelas.

Debutó en 2007, como protagonista juvenil en ‘Muchachitas como tú’.

En 2009 trabajó en Hollywood, en la cinta ‘Last stop’.

En México ha participado en los melodramas: ‘Mi pecado’, ‘Dos hogares’, ‘Llena de amor’, ‘Libre para amarte’, ‘La candidata’, ‘Ringo’, ‘Vencer el miedo’, ‘La mexicana y el güero’ y ‘La historia de Juana’

También actuó en la serie ‘Mujeres asesinas’.

Muchachitas como tú / Redes sociales

¿Qué es un vientre en alquiler?

De acuerdo con la página reproduccionasistida.org, la gestación subrogada o por sustitución, conocida como ‘vientre de alquiler’, implica que una mujer, conocida como ‘gestante’, acceda a gestar al hijo de otra persona o pareja, llamados ‘padres de intención’. Siempre que sea posible, los óvulos y espermas serán aportados por los ‘padres de intención’, de manera que el hijo sea biológicamente suyo. Después del parto, el bebé es entregado.

En esto consiste la congelación de óvulos

Para obtener los óvulos, el primer paso es estimular los ovarios con un tratamiento médico.

Los óvulos se extraen cuando maduran y se analiza su calidad. Si es buena, se congelan y almacenan.

La congelación consiste en deshidratarlos.

Se guardan en nitrógeno líquido a una temperatura de -196 °C. No tienen caducidad y cuando se desee, se pueden descongelar.

Al descongelarlos, se fecundan con el esperma de la pareja por medio de un procedimiento in vitro (en un laboratorio). Después se implanta el embrión en el útero de la mujer para continuar la gestación.

