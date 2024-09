La casa de los famosos México: Los escándalos más sonados de sus dos temporadas

Desde su estreno en 2023, ‘La casa de los famosos México’ se ha convertido en un fenómeno mediático, logrando lo que hacía mucho tiempo no se veía en la televisión mexicana: reunir a las familias frente al televisor y ser el centro de conversaciones en todas partes. Gracias a la colaboración entre TelevisaUnivisión y Endemol, el reality logró cautivar a la audiencia en su primera temporada y volvió a impresionar con su segunda entrega.

A pocas horas de conocer al ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, hacemos un repaso de las polémicas y revelaciones que marcaron ambas temporadas.

La casa de los Famosos México 1

La primera temporada contó con la participación de 14 celebridades: Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, María Fernanda Quiroz Ferka, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Apio Quijano, Bárbara Torres, Jorge Losa, Marie Claire Harp, Sergio Mayer y Mariana “la Barby” Juárez.

Sofía Rivera Torres arremetió contra Poncho de Nigris por comentario que consideró machista. / Facebook: Sofía Rivera Torres/ Facebook: Poncho de Nigris/ Facebook: Sergio Mayer

El pleito más tenso: Bárbara Torres y Sergio Mayer

Aunque la primera temporada fue relativamente pacífica en comparación con la segunda, uno de los momentos más tensos ocurrió entre Bárbara Torres y Sergio Mayer. Durante la gala del líder de la semana, Mayer acusó a Bárbara de interpretar un “personaje de afectada” como parte de su estrategia. Esto desató una acalorada discusión en la que Bárbara terminó llorando.

“Si vamos a meter mam...das que dijeron de afuera, vamos a agredir cab...n... No digas que tengo personaje, porque yo no tengo personajes. Estás pensando de mí muy equivocado”, respondió Bárbara visiblemente afectada. Por su parte, Sergio continuó: “Te puso así mi comentario, lo lamento mucho. No sé si es tu personalidad o es tu personaje... eres una gran actriz. Qué bonito.”

Bárbara explicó que sus emociones eran más intensas debido a su situación hormonal, lo que la hacía llorar con mayor facilidad. Mayer sugirió que hablaran más tranquilamente cuando ella se sintiera mejor.

El team Infierno y su conexión con el público

Uno de los aspectos más destacados de la primera temporada fue la formación del Team Infierno, compuesto por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano y Emilio Osorio. Este equipo, con una combinación de estrategia y apoyo masivo del público, fue eliminando al cuarto Cielo . La conexión del público con el team Infierno fue tal que la famosa señal de cuernos se volvió viral en redes sociales, en referencia a este grupo.

Integrantes del Team Infierno / Instagram: @ponchodenigris

Wendy Guevara hizo historia

El final de la temporada fue histórico: Wendy Guevara se convirtió en la primera mujer trans en ganar un reality show en México. El 13 de agosto de 2023, tras 71 días de competencia, Wendy se coronó campeona con 18.2 millones de votos, mientras que Nicola Porcella quedó como subcampeón. Wendy ganó un premio de 4 millones de pesos (aproximadamente 233,967 dólares), consolidando su lugar en la historia de la televisión mexicana. Su triunfo fue celebrado en la Zona Rosa y en el Ángel de la Independencia, donde sus fans se reunieron para festejar su victoria.

La influencer se coronó como el primer lugar con 18 millones de votos. / Televisa

Polémicas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’

La segunda temporada de ‘La casa de los Famosos México’ no estuvo exenta de tensiones y controversias que encendieron tanto a los espectadores como a los habitantes de la casa. A continuación, repasamos los momentos más polémicos que marcaron esta edición.

Cuarto Tierra vs cuarto Mar: La broma del colchón

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando los habitantes del cuarto Mar acusaron a Sian de ser un traidor y, como broma, decidieron sacar su colchón. Este acto provocó una fuerte confrontación durante la madrugada, donde Ricardo Peralta se enfrentó al cuarto Mar.

"¿Están orgullosas de esto que hicieron? Porque yo lo siento como algo despiadadísimo hacia una persona que es su amigo y que además ni siquiera vive en este país, vino de Cuba. Se me acaba de caer todo... yo no lo puedo creer. Creí que esto era una broma”, estalló Peralta.

El conflicto no quedó ahí. Sian también se enfrentó a Mario Bezares, conocido como “Mayito”, por llamarlo “ceniciento”, mientras Briggitte retó a Mariana Echeverría, acusándola de hacerle bullying y de ignorarla. Las tensiones continuaron cuando Adrián Marcelo criticó a Gala Montes por no haber salvado a Briggitte en la primera nominación, prefiriendo a Agustín, y desató otro conflicto.

La casa de los famosos México 2 parcipantes / YT: Canal 5

Esto llevó a que Gala lo confrontara directamente. Tras varios minutos de tensión, Adrián hirió aún más a Gala diciendo: “Te faltó infancia”. La actriz, visiblemente afectada, le respondió que era “muy ruin poner el dedo en la llaga”, explicando que sufría de depresión.

Lejos de suavizar la situación, Adrián Marcelo se lanzó contra la salud mental de Gala: “Tú no estás deprimida... Eres una gran actriz. Ha de haber sido un pin...e charlatán el que te diagnosticó. ¿Entraste a un juego deprimida? ¿Con diagnóstico? Hue... sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”.

Adrián Marcelo sale del reality tras pleito con Gala

El conductor y la actriz se enfrascaron en una acalorada discusión, en la que Gala Montes lo acusó de haberla violentado verbalmente y denigrado desde la segunda semana del reality show.

Tras la situación, Adrián Marcelo expresó ante los demás habitantes de La casa y a la Jefa su determinación de dejar el programa:

“Hasta aquí llegué. Ya todo se acabó para mí”, afirmó.

Añadió: “Yo no voy a jugar ningún juego, Jefa. Exijo en este momento ver. Yo hasta aquí llegué. Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto, pero ya no es un tema que me interese… Qué risa hasta dónde llegó esto. Me había metido para limpiar mi imagen. Aquí acabó para mí”.

En plena madrugada del 4 de septiembre, Adrián Marcelo dejo ‘La casa de los famosos México’ sin despedirse de nadie.

Ricardo Peralta vs. Arath de la Torre: Identidad de género y tensión

Otro momento que sacudió la casa fue el tenso enfrentamiento entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre. Durante los posicionamientos nocturnos, Ricardo confrontó a Arath sobre la expresión de género, explicando: “Vengo a explicarte la expresión de género, que va ligada a la identidad de género. Mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti, y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje”.

Arath respondió con firmeza: “Te estás equivocando. No tengo problema. Tengo un hermano homosexual y es mi inspiración más grande. Mis respetos para ti. No juegues así porque estás tratando de voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie”.

Tras esta discusión, Ricardo Peralta fue criticado en redes por supuestamente usar la bandera LGBTQ+ en su argumento contra Arath, lo que le costó miles de seguidores.

El reencuentro emotivo: Mario Bezares y Paul Stanley

Uno de los momentos más conmovedores y polémicos fue el reencuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, después de 25 años del atentado que le quitó la vida al padre de Paul, Paco Stanley. Mario Bezares, en su momento señalado como sospechoso, fue absuelto por falta de pruebas.

En un gesto que conmovió a todos, Paul ingresó al reality para dar unas emotivas palabras a los finalistas y puso fin a décadas de controversia al dirigirse directamente a Bezares. Ambos rompieron en llanto, conmoviendo tanto a los espectadores como a sus compañeros de la casa.

