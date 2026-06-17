‘La Chilindrina’ recuerda a Rubén Aguirre, ‘el Profesor Jirafales’, a 10 años de su muerte con FOTO inédita

Este miércoles 17 de junio, se cumplió el décimo aniversario luctuoso de Rubén Aguirre, actor principalmente conocido por interpretar al ‘Profesor Jirafales’ en ‘El Chavo del ocho’. Como era de esperarse, muchos fans y colegas lo recordaron con cariño, incluyendo María Antonieta de las Nieves.

La intérprete de ‘la Chilindrina’ compartió un emotivo mensaje junto con una foto completamente inédita de la fallecida celebridad. Te contamos los detalles.

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Rubén Aguirre murió en 2016 / Mezcalent

¿Cómo murió Rubén Aguirre ‘el Profesor Jirafales’?

Rubén Aguirre murió el 17 de junio de 2016, a los 82 años, en Puerto Vallarta, Jalisco. El hecho ocurrió dos días después de su cumpleaños. De acuerdo con información oficial, el actor, quien ya padecía diabetes, contrajo neumonía.

Durante los últimos años de su vida, Rubén lidió con muchas situaciones médicas. En 2007, sufrió un grave accidente automovilístico en CDMX, junto a su esposa, Consuelo de los Reyes. El incidente fue tan grave que ella perdió una pierna y él tuvo una lesión severa en la columna.

Aunque intentó seguir con su carrera artística, diversos medios reportaron que los dolores eran tan fuertes que lo obligaron a retirarse por completo en 2013.

Al año siguiente, se informó que había sido hospitalizado de emergencia por una deshidratación severa y anemia. Se recuperó a los pocos días y fue dado de alta. En ese entonces, su hijo contó que el histrión padecía diabetes desde hacía más de 20 años.

Dos años después de su deceso, se reportó que su esposa había perdido la vida en Puerto Vallarta. Hasta ahora, las causas son desconocidas.

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¿Cómo murió Rubén Aguirre ‘el Profesor Jirafales’? / Mezcalent

Así recordó ‘la Chilindrina’ a Rubén Aguirre ‘el Profesor Jirafales’

A través de Instagram, María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ compartió una fotografía junto a Rubén Aguirre ‘el Profesor Jirafales’ en su juventud. También lanzó un mensaje en el que expresa lo mucho que lo extraña y los buenos recuerdos que tiene de él.

“Hoy recordamos con mucho cariño a nuestro querido amigo Rubén Aguirre, quien nos dejó hace ya 10 años. Más allá del inolvidable Profesor Jirafales que hizo reír a generaciones enteras, Rubén fue un compañero entrañable, un caballero dentro y fuera de los foros, y una persona a la que siempre llevaremos en el corazón”. María Antonieta de las Nieves

Agradeció todos los momentos que vivieron juntos y aseguró que “su legado” seguirá presente en cada uno de sus proyectos artísticos.

“Gracias por las risas, las enseñanzas, la amistad y todos los momentos compartidos. Tu legado sigue vivo en cada episodio, en cada recuerdo y en el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Te extrañamos y te recordamos siempre”, concluyó.

El post se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios como:

“Los quiero tanto”

“Qué lindos”

“Gracias por tantas risas y por alegrar tanto mi infancia”

“Linda foto”

“Se le extraña”

“Los mejores del ‘Chavo del ocho’”.

¿Qué otros protagonistas del ‘Chavo del ocho’ han muerto?

A lo largo de los años, los fans del ‘Chavo del ocho’ han visto partir a varios de sus protagonistas. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ : Interpretó al ‘Chavo del ocho’. Fue el escritor del proyecto. Murió en 2014, a los 85 años, por una insuficiencia cardíaca.

: Interpretó al ‘Chavo del ocho’. Fue el escritor del proyecto. Murió en 2014, a los 85 años, por una insuficiencia cardíaca. Ramón Valdés: Encarnó a ‘don Ramón’. Murió en 1988, a los 64 años, a causa del cáncer.

Encarnó a ‘don Ramón’. Murió en 1988, a los 64 años, a causa del cáncer. Angelines Fernández: Interpretó a ‘la Bruja del 71’. Falleció en 1994 a los 69 años por insuficiencia respiratoria aguda y cáncer de pulmón.

Interpretó a ‘la Bruja del 71’. Falleció en 1994 a los 69 años por insuficiencia respiratoria aguda y cáncer de pulmón. Raúl ‘Chato’ Padilla: Era ‘Jaimito el cartero’. Murió en 1994, a los 75 años, a causa de un infarto.

Era ‘Jaimito el cartero’. Murió en 1994, a los 75 años, a causa de un infarto. Horacio Gómez Bolaños: Era ‘Godínez’. Falleció en 1999, a los 69 años, tras sufrir un paro cardíaco.

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