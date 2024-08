LCDLFM: Gala y Gomita protagonizan acalorada discusión ¿por Agustín Fernández?

Para nadie es un secreto que la relación entre Gala Montes y Gomita ha estado muy tensa en las últimas semanas. No obstante, las cosas se han intensificado aún más después de la fiesta que se realizó el pasado viernes en ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que, durante el festejo, Gala y Agustín tuvieron varios acercamientos, algo que molestó a la exintegrante de ‘Sabadazo’, pues ha dicho en muchas ocasiones que se siente atraída por el argentino.

Por su parte, la actriz ha dejado entrever que esta acción la hizo solo para “fastidiar” a la influencer, quien se dejó “perder” en la anterior prueba de líder para que ella no obtuviera este privilegio.

¿Qué pasó en la pelea entre Gala y Gomita?

Durante la noche del pasado lunes, la actriz abrazó a Karime Pindter frente a Gomita y le expresó que ella sí era su amiga y confiaba mucho ella. La creadora de contenido tomó esta declaración como una “indirecta”, por lo que no dudó en confrontarla.

“No me gusta que hagas esas acciones, porque lo gritas, mejor dímelo a mí, porque no me gustan ese tipo de cosas. Hubo muchas contestaciones feas como la de ahorita”. Gomita

Ante esto, la protagonista de ‘Vivir de amor’ reiteró su punto y sostuvo sí le era leal a la exintegrante de ‘Acapulco Shore’: “Karime es mi amiga, yo sí confío en Karime, en ti no confío”, indicó.

En respuesta, Gomita sacó a colación el tema de Agustín y aseguró no estar haciendo nada malo al mostrar su interés por él: “¿Están saliendo? ¿Andan? No me estoy metiendo en la relación de nadie, entonces no te pongas así”, expresó.

Por supuesto, Gala no se dejó y le dijo que se estaba “desviando las cosas”, asegurando que no confiaba en ella por muchas situaciones: “No me estoy poniendo de ninguna forma, lo único que dije fue: ‘Karime sí es mi amiga, tú no eres mi amiga’, porque haces trampa y por muchas otras cosas, no sólo por eso”.

Briggitte sale embarrada en la discusión

Si bien Briggitte Bozzo no se había metido en la discusión, Gomita la acusó de hacerle “caras feas” y le exigió que dejara de hacerlo.

“No me veas así, Briggitte. Ustedes me están haciendo caras, las mismas que hacía Mariana y es incómodo”. Gomita

Aparentemente sorprendida, la joven actriz le pidió que no se desquitara con ella: “Yo no te hice nada, a mí no me metas”, sostuvo.

Gala y Gomita ¿se reconcilian?

Tras la discusión, Gala y Gomita tuvieron una conversación en los vestidores. Durante la plática, la actriz aseguró sentirse muy molesta por cómo se estaban dando las cosas entre la influencer y Agustín.

“A mí me pareció desleal cómo se fueron dando las cosas contigo y con Agustín sabiendo que yo te estaba contando algo”, mencionó y aseguró que, en su momento, le pidió al argentino que “dejara de jugar con las dos”.

Por su parte, Gomita prometió “ya no darle entrada” a Agus, pues prefería “estar bien con sus amigas” que pelear por un hombre.

Si bien ambas pactaron una especie de “tregua” para ya no discutir, los usuarios opinaron que la creadora de contenido habría “provocado” la discusión para “quedar como la víctima”, recordando que, hace tan solo unos días, ella y su equipo dejaron entrever que harían de todo para ganarse el apoyo el público.

