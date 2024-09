LCDLFMX: Paola Durante espera que Mariana Echeverría “sane sus heridas y deje de lastimar gente”

Hace algunos días, Mariana Echeverría, cuarta eliminada de ‘La casa de los famosos México’, hizo una transmisión en vivo para afirmar que ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo ya!’ la “humillaron” a “nivel nacional” tras su eliminación.

Si bien la exconductora de ‘Se vale’ admitió haber cometido errores en el reality, dijo no entender por qué la trataron “tan mal” en los programas de Televisa. Incluso, aseguró que Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, la insultó.

Mariana Echeverría

“Al salir del programa, me enteré que la productora me llamó ‘p3nd3ja’ frente a todos, cosa que ni siquiera vi en ese momento, pero después me enteré. Veo que siguen haciéndome bullying indirecto. Mi casa, Televisa, que supuestamente promueve valores como la empatía y el respeto”