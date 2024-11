Lis Vega y Nicola Porcella ¿protagonizan encontronazo?: “Te están dando trabajo sin talento” VIDEO

Lis Vega conmocionó al público luego de que protagonizó un incómodo momento con Nicola Porcella en pleno programa. La situación causó rumores de una mala relación entre ellos. ¿Qué paso?

El actor peruano se ha consolidado en la industria como una de las personalidades más queridas por el público luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’. Dicho reality le dio la oportunidad de abrirse puertas laborales en la pantalla chica en nuestro país.

No solo ha participado en una exitosa novela, sino que también forma parte de la obra ‘Aventurera’, estrenó su nuevo reality show ‘Soltero cotizado’, es presentador en el programa ‘Qué buena hora’ y, recientemente, fue confirmado como nuevo conductor del programa ‘Hoy’.

Pese a que ha tenido mucho éxito desde su salida de ‘La casa’, también ha estado envuelto en fuertes controversias. Tal como el audio que se filtró en el que supuestamente “habla mal” de Wendy Guevara y Agustín Fernández.

¿Cuál fue el conflicto entre Lis Vega y Nicola Porcella?

En esta ocasión, el actor peruano habría protagonizado un momento verdaderamente incómodo con Lis Vega.

En la más reciente transmisión del programa ‘Qué buena hora’, Lis fue invitada para hablar sobre sus proyectos actuales. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue el duro comentario que le lanzó a Nicola.

Desde que Lis llegó al programa, Nicola manifestó que ella no siente “admiración” hacia su carrera, así como con los otros conductores. No obstante, Venga subrayó que no es verdad, dado que ha seguido “de cerca” su trayectoria.

Luego, Lis habló acerca de cómo es estar casada con un hombre de 26 años. Sin embargo, todo se tornó incómodo cuando mencionaron al productor del programa, Alexis Núñez. Lis subrayó que lo adora. Incluso, se encontraron y le dio un fuerte abrazo.

A esto, el actor peruano dijo: “Bueno tú, nosotros no lo abrazamos con tanta alegría, la verdad. Esa eres tú, pero bueno”.

En ese momento, Lis no se quedó callada y le contestó contundentemente:

“Deberías, fíjate, porque te está dando trabajo sin talento, no dices”. Lis Vega

Así reaccionó Nicola Porcella al comentario de Lis Vega

Después de escuchar a la actriz, los conductores no ocultaron su sorpresa y comenzaron a reír.

Por su parte, Nicola Porcella solo se tiró, entre risas, al piso. Tal parece que todo fue una broma por parte de Vega. También se unió a las risas y puntualizó:

“Tiempo, no es nada personal. Qué divertido, yo podría venir a jod… a mucha gente aquí”, agregó Lis.

Y Porcella contestó: “No sé si tomarlo bien o mal, la verdad, porque es como de qué igual me dan chamba… Era una bromita, no le sigas tanto”.

Finalmente, los conductores dejaron claro que Nicola es una gran persona. Por esta razón, la gente lo quiere. Asimismo, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ dijo que no solo tiene talento, sino que también es muy guapo.

Así fue el momento: