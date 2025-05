Lorena Herrera desconsolada al ver sufrir a su esposo, ¡se quiebra en entrevista!

La actriz y cantante Lorena Herrera atraviesa un momento muy difícil, marcado por la reciente pérdida del padre de su esposo, Roberto Assad.

La también conductora no pudo evitar romper en llanto al recordar el dolor que ha experimentado su pareja desde el fallecimiento, hace apenas 15 días.

En una emotiva entrevista con Matilde Obregón, Lorena habló sobre el duelo que vive su familia y confesó que lo más duro ha sido ver a su esposo llorar todos los días.

Lorena Herrera se quiebra en entrevista al hablar de la muerte de su suegro y muestra preocupación por su esposo. / Captura de pantalla

¿Qué le pasa al esposo de Lorena Herrera?

“Estoy muy triste de ver tan triste a mi marido. Todos los días llora, está muy triste”, declaró con la voz entrecortada.

Durante la conversación, Obregón le propuso imaginar una llamada telefónica con alguien que ya no está en este plano físico.

Lorena no dudó en elegir al padre de Roberto, a quien dirigió un mensaje lleno de amor y espiritualidad:

“Señor, le pido que esté un poquito más cerquita, que le llame a su hijo, que se le aparezca, que él sienta que, aunque usted físicamente ya no está aquí, usted es un ser espiritual, energía pura y que siempre van a estar conectados, porque quiero ver a mi marido en paz y tranquilo, sabiendo que la conexión entre usted y su hijo va a existir por siempre, más allá de la vida física”. Lorena Herrera

Lorena compartió aspectos íntimos de su sólida relación con Roberto Assad, con quien lleva 21 años de amor. Reveló que antes de casarse fueron novios durante tres años y que, en un inicio, ambos coincidían en que no querían casarse ni tener hijos.

Sin embargo, cuando la relación se tornó más seria, Lorena decidió ser honesta sobre sus deseos de vida: “Yo sí quiero tener algo bien con él, pero no quiero tener hijos... si para él era algo importante, y yo no quería, pues es injusto para la otra persona”.

Grande fue su sorpresa cuando Roberto le confesó que compartía exactamente la misma visión: “Yo tampoco quiero tener hijos ni me quiero casar”.

Lorena Herrera y Roberto Assad, su esposo, son captados discutiendo. / IG: @lorenaherreraoficial

Sobre su amor por Assad, Lorena fue clara: “Me siento muy muy afortunada, porque mientras más pasan los años, yo siento que lo amo más… hoy por hoy, puedo decir que lo amo mucho más que hace 10 o 15 años. Lo veo y digo, si él no estuviera, yo no sé... no podría”.

Lorena Herrera mostró su lado más humano y sensible, dejando ver el profundo amor que siente por su esposo y el dolor que le causa verlo atravesar este duro momento.

¿Quién es Roberto Asad, esposo de Lorena Herrera?

Roberto Assad es un artista multifacético originario de Monterrey, Nuevo León, nacido el 30 de diciembre de 1975. Se ha desempeñado como actor, cantante y fisicoculturista, destacando en cada una de estas áreas.

Su carrera actoral incluye apariciones en telenovelas como Clase 406, Niña de mi corazón y Alma rebelde, mientras que en el ámbito musical formó parte del grupo Kairo entre 1998 y 2000, una popular agrupación vocal por la que también pasaron figuras como Eduardo Verástegui.

En el fisicoculturismo, Assad ha demostrado gran disciplina, alcanzando uno de sus mayores logros en 2017 al coronarse campeón en la Copa México Internacional en las categorías de Men’s Physique y Fitness model.

Desde 2007, está casado con Lorena Herrera, con quien sostiene una relación desde hace más de dos décadas.

¿Quién era el papá de Roberto Assad y de qué murió?

El padre de Roberto Assad, esposo de Lorena Herrera, era el Sr. Roberto Assad Morell. El pasado 7 de mayo, se reportó su muerte a los 89 años. Se desconoce las causas de su fallecimiento.

