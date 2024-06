Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaytán ¡Sí se gustan! Según Maryfer Centeno

Desde que trabajaron juntos en ‘Juego de voces’, Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaytán han sido relacionados debido a que a la gente le encantó la química que tenían en el reality y así lo expresaban en redes sociales.

Tal fue el furor que causó en los fans la mínima interacción entre ellos, que en los medios tuvimos que preguntarles a los protagonistas de este ‘shippeo’ si podría existir algo más entre ellos.

Los famosos negaron tener un romance aunque sus famosos papás indicaron que sí les gustaría verlos juntos pese a que ellos también saben que solo son amigos.

Lucerito dice que no tiene un romance con Eduardo Jr / Instagram

¿Hay romance entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr?

Es por eso que la grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar las interacciones entre ellos para saber si se podría dar algo.

Según Maryfer, los movimientos y expresiones de Lucerito y Eduardo Jr son de atracción.

“¡Qué cosa más linda! ¡Qué barbaridad! A ver, se gustan Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr.” expresó. Añadiendo: “Aquí en el lenguaje corporal creo que hay que decir varias cosas. ¿Hay movimientos espejo? Sí. Vamos a encontrar que en un punto mueven la pierna al mismo tiempo, inmediatamente reacciona uno a los gestos del otro buscando ese contacto físico constantemente”.

Por esta razón, la espera considera que “si no se gustan, al menos hay muchísima química entre ellos”.

Igualmente, Centeno destacó que la afinidad entre ellos no quiere decir que realmente estén en una relación, pero sin duda podrían ser una buena pareja: “Otra cosa que es muy importante mencionar, podría ser un lenguaje corporal de flirteo, esto no quiere decir que se vayan a casar, o que sea una relación profundísima y amor verdadero, no. Lo único que quiero decir es que hay química entre ellos y vamos a ver qué pasa con el tiempo”, finalizó.

