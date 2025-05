Mánager de Lupita TikTok es acusado de amenazas y explotación: “Debería estar tras las rejas”

Lupita TikTok, la influencer regiomontana que conquistó las redes sociales por su carisma y espontaneidad, atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida. El pasado 27 de abril, su bebé recién nacida fue hospitalizada por deshidratación y fiebre, y aunque su familia ha negado que tenga muerte cerebral, autoridades del estado de Nuevo León ya investigan un posible caso de omisión de cuidados.

Mientras tanto, su esposo, Ricardo N, fue detenido el 10 de mayo por un delito equiparable a violación. La situación ha generado una gran controversia en redes, pero detrás del drama familiar comienzan a salir a la luz acusaciones aún más graves que apuntan directamente a su representante, James.

¿Por qué acusan a James, el mánager de Lupita TikTok, de amenazas a periodistas?

El programa “Chisme TV” encendió las alarmas al denunciar públicamente que James, el mánager de Lupita TikTok, los habría amenazado tras divulgar información comprometedora sobre el manejo de la carrera de la influencer. Según los conductores, no solo los amagó con demandas, sino que envió personas para intimidarlos y obligarlos a guardar silencio.

“Desde que nosotros dimos la noticia se han encargado de desmentirla. Nos han tachado de mentirosos. Nos han dicho que nos van a demandar. A mí inclusive me mandaron a supuestas activistas de derechos humanos a amenazarme. Consiguieron mis teléfonos celulares. Me quisieron amedrentar, pero señores, la libertad de expresión no se negocia”, declaró uno de los panelistas.

La situación se ha tornado aún más grave tras señalar que esas amenazas no solo provienen de James, sino también de personas cercanas a la familia de Lupita, con el objetivo de frenar las investigaciones periodísticas sobre su entorno.

¿Explotación laboral de Lupita TikTok y manipulación financiera? Las acusaciones contra James, su mánager

Además de las amenazas, James ha sido acusado por los periodistas de explotar a Lupita TikTok, quien es una persona de talla baja y supuestamente, según Chisme TV, también vive con discapacidad intelectual. Se le acusa de controlar sus redes sociales, sus ingresos y mantenerla en condiciones indignas.

“Querido James mánager, ustedes son unas lacras, un par de gusanos que deberían estar en éste momento tras las rejas. ¿Por qué? Porque desde que ustedes se aprovechan de una persona con enanismo y con retraso mental es que son un par de delincuentes” Chisme TV

Incluso, se acusó directamente a la madre de Lupita de ser cómplice, permitiendo que su hija mantuviera una relación con un hombre mayor más de 20 años mayor. “A ustedes se les debe de unir la infeliz esa de la mamá de Lupita TikTok que sabiendo que su hija tiene un retraso mental la prost..., porque esa es la palabra, con ese viejo rabo verde que le lleva más de la mitad de los años a su hija”, agregaron los conductores de Chisme TV.

La captura de Ricardo “N” de 47 años se realizó mediante una orden de aprehensión. / Instagram

¿Qué pasó con Ricardo N, esposo de Lupita TikTok?

Mientras James enfrenta estas acusaciones mediáticas, Ricardo N, pareja sentimental de Lupita TikTok, fue detenido el pasado 10 de mayo por un delito equiparable a violación. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de Nuevo León llevó a cabo su arresto y abrió una investigación formal.

Los conductores de “Chisme TV” consideran que el entorno de Lupita está desesperado por mantener a la pequeña con vida a través de aparatos médicos para evitar un escándalo mayor.

“La verdad, no nos hagamos tonto. A como dé lugar quiere mantener a la niña viva y con un aparato artificial porque todos sabemos que si la niña muere y las autoridades meten la mano, porque la niña está así por una negligencia, por un descuido de parte de estos abusadores, están que se les tiembla, ya no saben qué inventar”.

Así hablaron de James mánager de Lupita TikTok en Chisme TV: