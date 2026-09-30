Manuel Masalva sufrió terrible amputación; actor revela la dura secuela que le dejó la bacteria que casi lo mata

La recuperación de Manuel Masalva sigue dando de qué hablar. Meses después de despertar de un coma inducido y sobrevivir a la grave bacteria que puso en riesgo su vida, el actor decidió sincerarse sobre las secuelas que enfrenta actualmente y es aquí cuando muchos creían que ya había superado lo peor, rompió el silencio y compartió detalles inéditos de cómo cambió su vida tras aquella emergencia médica que lo mantuvo entre la vida y la muerte y dejó en vilo a sus seres queridos.

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¿Qué le pasó a Manuel Masalva y por qué estuvo al borde de la muerte?

La historia de Manuel Masalva, actor de La rosa de Guadalupe y Narcos: México, comenzó a finales de marzo de 2025 durante un viaje por Filipinas con escala en Dubái.

Fue ahí donde presentó severos problemas de salud y posteriormente fue diagnosticado con una infección provocada por la bacteria Burkholderia, situación que desencadenó una crisis médica que puso en riesgo su vida.

Las complicaciones fueron tan graves que los médicos decidieron inducirlo a un coma. Durante semanas, familiares, amigos y colegas pidieron apoyo para enfrentar los elevados gastos médicos mientras el actor permanecía hospitalizado en Dubái.

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Manuel Masalva muestra su recuperación tras permanecer hospitalizado en Dubái. / Redes sociales

¿Manuel Masalva sufrió una amputación tras la grave infección?

Después de meses de recuperación, Manuel Masalva decidió contar una parte de su historia que hasta ahora había mantenido en privado. El actor adelantó en Instagram que tenía algo importante que compartir con sus seguidores.

Manuel Masalva “Familia, bandita bonita; Hace poco les comenté en mi penúltima publicación, que estaba preparando un mensaje que quería compartirles y llegó el momento de armarme de valor y abrirme, es muy personal y sobre mi experiencia de salud que tocó vivir, así que no me había sentido listo pero es hora de soltarlo y aceptar. Sobretodo por su amor, el apoyo, iniciar un nuevo ciclo y porque mucha gente ha sido parte de éste proceso, muchEs pusieron su granito de arena o hasta muros enormes para conmigo y vivo muy agradecido. Mañana les postearé”.

La promesa quedó hecha y, al día siguiente, Manuel Masalva finalmente habló de las consecuencias que la bacteria dejó en su cuerpo. Su testimonio sorprendió porque reveló que la emergencia médica había sido todavía más grave de lo que se conocía.

El actor explicó que al despertar del coma sus pies habían quedado severamente afectados y que durante semanas los vio prácticamente negros, debido a una complicación que comprometió su circulación.

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¿Cómo reaccionó Manuel Masalva cuando le dijeron que debían amputarle los dedos?

Manuel Masalva recordó el momento en que los médicos le informaron que tendrían que amputarle los dedos de los pies, una decisión que llegó después de semanas intentando controlar la infección y las complicaciones en su cuerpo.

Manuel Masalva “La bacteria estuvo en muchos órganos, a todo mi cuerpo y principalmente en mi sangre, lo cual afectó muchísimo mi circulación. Yo, al despertar, por varias semanas vi mis pies casi negros por completo, como quemados. Tuvimos una necrosis o gangrena”.

El actor contó que durante aproximadamente mes y medio los médicos trabajaron para combatir la bacteria y tratar de controlar el problema. Sin embargo, el riesgo para sus pies continuaba y finalmente tuvo que aceptar la cirugía: “Los doctores me informaron que había que amputar mis dedos y yo lo acepté. No sé cómo sucedió, sin pensarlo tanto, como usualmente lo hago. Nunca sentí miedo”.

Manuel reconoció que el proceso también fue muy doloroso para su familia, que permaneció junto a él durante aquellos días. Aun así, aseguró que personalmente nunca se sintió solo y encontró fortaleza en su fe: “Más allá del dolor de mi familia, que estaban ahí conmigo, yo todo el tiempo me sentía acompañado por Dios”.

¿Cómo ha sido la recuperación de Manuel Masalva y cómo camina actualmente?

Tras la amputación de sus dedos, Manuel Masalva todavía tuvo que permanecer varios meses hospitalizado hasta recibir el alta en julio. Para entonces, la batalla contra la infección había terminado, pero comenzaba otra: recuperar su movilidad y aprender a caminar de una manera diferente.

El actor reveló que actualmente lleva un par de meses utilizando prótesis para caminar, proceso que no ha sido sencillo y que le ha exigido adaptarse a una nueva forma de desplazarse. Aun así, aseguró que esta herramienta le ha permitido recuperar parte de la vida que sentía que había perdido.

Manuel Masalva “Dándole un giro a esta noticia y viendo lo positivo en mi momento actual, tengo un par de meses usando unas prótesis para caminar, para recuperar mi movilidad, y eso me ha devuelto mucha vida”

Manuel también reconoció que todavía está aprendiendo a aceptar los cambios que experimentó su cuerpo. Sin embargo, lejos de quedarse en la parte dolorosa de su historia, decidió hablar de esta nueva etapa con esperanza.

“Me ha puesto en un lugar nuevo, un poco diferente, pero lleno de esperanza para seguir aprendiendo y continuar aquí”, expresó.

Después de revelar por primera vez que perdió sus dedos debido a las complicaciones de aquella bacteria, Manuel Masalva agradeció nuevamente el cariño que recibió durante su recuperación y explicó por qué necesitaba compartir esta parte de su historia.

Manuel Masalva “Así que quería compartírselos. Quiero decirles que, más allá de darles nuevamente las gracias por todo su apoyo, quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente Dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra esencia, nuestra alma.”

Finalmente, Manuel invitó a sus seguidores a no quedarse únicamente con las apariencias o con aquello que cambia físicamente, sino con lo que cada persona conserva en su interior: “Que nos enfoquemos en eso, en creer eso. No te claves en lo superficial, en lo que tienes o en lo que no tienes.”