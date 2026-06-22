Marco Cordero: ¡Chambelán y botarga! El actor de telenovelas narra los que ha hecho para salir adelante

Originario de Costa Rica, a sus 24 años, Marco Cordero ha comenzado a ver los frutos de sus esfuerzos con “Omar Santaularia”, el personaje de villano que interpretó en la telenovela Corazón de oro, que recién concluyó transmisiones, pero llegar a ese proyecto no fue nada sencillo para él.

El actor nos compartió que para salir adelante ha tenido que desempeñar múltiples trabajos: “Hace 5 años llegué a México y para sobrevivir comencé de chambelán, me puse botargas, fui bailarín de shows, me caracterizaban de Elvis Presley, John Travolta o Ryan Gosling siendo ‘Ken’. Estuve de vendedor de perfumes en una tienda departamental, entregando panfletos, de todo. No ha sido para nada fácil”.

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Marco Cordero y su paso por México / Cortesía del actor e IG @GalaMontes_Glow

Así es como el actor Marco Cordero ha sobrevivido en México

Lo más complicado, relató, fue vencer el ego cuando vendía en tiendas departamentales y lo veían otros colegas: “Yo entregaba las muestras de perfumes y a veces me daba pena, porque llegaba mucha gente conocida. No me escondía, trataba de transformar esa energía en motivación.

Bastantes personas me reconocían por los capítulos que he hecho de La rosa de Guadalupe y me decían: ‘¿Por qué estás aquí?’, y les contestaba que trabajando. Me preguntaban si no afectaba mi imagen y les respondía que no sabía, pero que tenía que comer y pagar la renta del próximo mes”.

Además, nos dijo que hubo un detalle que lo hizo sentir mal: “Lo que sí afectó un poco mi ego es que llegaban muchos influencers con cámaras a promocionar perfumes. Los buscaba en redes sociales y veía que yo tenía más seguidores y había hecho más cosas, y decía: ‘¿Por qué yo no puedo ser ellos?’”.

Comentó que este tipo de empleos es pesado: “Era muy cansado. Llegaba muy temprano y salía muy noche. Aprendí a lidiar con la gente que te rechaza mucho, te hacen caras, te quitan o te regañan, y pensaba: ‘No hago nada malo, es un trabajo’”.

En cuanto a sus otros oficios, relata: “Vendí vestidos de XV años en expos, y ahí las mismas mamás o adolescentes me pedían si podía ir a su fiesta como chambelán principal, que me pagaban, y terminaba yendo. Montábamos las coreografías y me ponían el papel de príncipe. Me fueron recomendando”.

De botarga, expresó, fue laborioso: “Era para fiestas infantiles o eventos de Navidad. Hacía mucho calor. Me ahogaba. Cada 5 minutos tenía que esconderme y quitarme la cabeza. Hacía mucho de ‘Cascanueces’ y jugaba con los niños. Fui bailarín en un parque de diversiones y participaba en los desfiles”, indicó.

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Marco Cordero ha trabajado en diversos proyectos / Cortesía del actor e IG @GalaMontes_Glow

¿Cómo llegó la oportunidad del actor Marco Cordero en las telenovelas?

Señaló que no pensó en tirar la toalla, a pesar de las dificultades: “Para mí nunca ha sido una opción regresarme a Costa Rica. En cierto momento cerró una agencia que me daba más trabajo y me quedé sin nada. Le dije a Dios: ‘Pongo mi vida en tus manos, no sé de qué voy a vivir ahorita, pero te lo dejo a ti’, y me llamaron para Corazón de oro”.

La oportunidad de participar en esta telenovela le llegó gracias a que se arriesgó con otro personaje: “Estuve en la serie Tomy Zombie, que varios actores habían rechazado, por la complejidad y porque no se veía la cara, pero a mí no me importó. Ahí conocí al productor Pedro Ortiz de Pinedo, que me dijo que me había rifado con mi trabajo. Me invitó a hacer casting y me quedé”.

Finalmente, nos habló sobre el apoyo que le ha brindado Gala Montes, quien fue su mayor compañera de escena: “Me recibió con todo el cariño y apoyo. En diciembre me preguntó si estaba solo en México. Al decirle que sí, me invitó a pasar Navidad y Año Nuevo a su casa. Es una gran compañera”, concluyó.

Marco Cordero trabaja en la novela ‘Corazón de Oro’ con Gala Montes / Cortesía del actor e IG @GalaMontes_Glow

¿Quién es el actor Marco Cordero?

Inició en un grupo de baile en su natal Costa Rica.

Llegó a México hace 5 años y estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ha participado en telenovelas como Eternamente amándonos , El ángel de Aurora y Corazón de oro .

, y . Ha protagonizado unitarios como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena. Participó en las obras Infieles y Perfume de Gardenia.

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