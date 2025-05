Mariana Seoane estalla contra reportera en importante ceremonia de premios: ¿Qué dijo? VIDEO

Mariana Seoane, quien salió a defender a su amigo Pablo Montero el pasado mes de abril tras polémica por golpear a un compañero de obra de teatro; esta vez estalló contra una reportera en una importante ceremonia de premios: ''No tienes ni idea’’. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Te contamos.

Mariana Seoane defiende a Pablo Montero / Cuartoscuro / Instagram: @laseoaneoficial

Te puede interesar: Mariana Seoane explota contra Pablo Montero y le exige que “madure” tras polémico comentario

¿Quién es Mariana Seoane?

Mariana Alejandra Seoane García, mejor conocida como Mariana Seoane es una actriz y cantante mexicana originaria de Parácuaro, Michoacán. Debutó en ‘Retrato de familia’ junto a Alfredo Adame, Helena Rojo y Julio Bracho, pero ganó mayor reconocimiento por sus papeles de villana en telenovelas como ‘Por ella soy Eva’, ‘La tempestad’ o ‘Hasta el fin del mundo’.

Sin embargo, luego de un descanso de la actuación, regresó a los melodramas para darle un giro a su carrera, pues en ‘Tierra de esperanza’ de 2023 se convirtió en una madre soltera dispuesta a proteger a sus hijas a toda costa.

En 2004 tuvo su debut musical y hasta la fecha ha lanzado seis discos. Entre sus canciones más populares destacan ‘Una de dos’, ‘Me equivoqué', ‘La niña buena’ y ‘Mermelada’. La cantante destaca que Juan Gabriel fue su padrino musical.

Mariana Seoane video / Redes sociales

No te pierdas: Mariana Seoane denuncia filtración de un video personal en medio del duelo por la muerte de su madre

¿Por qué Mariana Seoane estalló contra reporteara en gala de premiación?

El pasado 29 de abril tuvo lugar la entrega de los premios PECIME (Periodistas Cinematográficos de México), cuyo objetivo es promover el cine mexicano. Al evento acudieron diferentes personalidades del medio, entre ellas, Mariana Seoane.

Enfundada en un elegante vestido largo color rojo, ‘La niña buena’ hizo presencia durante la alfombra roja del evento, momento en que varios medios de comunicación aprovecharon para platicar y entrevistar a las diferentes estrellas que acudieron.

Sin embargo, Mariana Seoane protagonizó un momento incómodo con una reportera que creyó que únicamente asistía en calidad de invitada. Sin saber que Seoane estaba nominada a un premio, la reportera le dijo: ''No nominada, pero bien invitada’’.

Tras este desacierto de la reportera, la cantante de ‘Propiedad privada’ reaccionó estupefacta y arremetió: ''No, pues no tienes ni idea. Estoy nominada. Estoy nominada como mejor canción de película y soy yo la que la interpreta: ‘La cumbia de Tona’. Sí, sí viene en la lista. Eso lo puedes editar’’, sentenció la actriz.

Lee también: Mariana Seoane recuerda a su mamá con emotivo mensaje a un mes de su muerte: “Un dolor inmenso”

¿Qué dijeron en redes sobre la respuesta de Mariana Seoane?

Mariana Seoane también aprovechó para remarcar su participación en otros proyectos que también han estado nominados, como la película ‘Estoy todo lo iguana que se puede’, la cual, según recordó la intérprete, estuvo nominada en Cannes y se presentó Bellas Artes.

Los usuarios en redes aplaudieron su actitud y señalaron la falta de preparación por parte de la periodista, pues a pesar de notarse un tanto molesta, la cantante procuró mantener sus respuestas en tono cordial:



''Hizo la aclaración bien profesional, nada malo aquí, bien por Mariana Seoane”.

''No sabes ni qué preguntar’’.

''Qué elegante le contestó''.

''Muy mal que los reporteros no estén informados correctamente’’.

''Admiro la paciencia con la que le contesta Mariana. Yo me enojé y ni me la aplicaron a mí''.

La cantante también alegó que los medios no le prestan atención suficiente a sus participaciones en otros proyectos.

Tras otra pregunta de la misma reportera sobre su participación en el cine, Mariana Seoane recordó que participó en la misma película por la que estaba nominada: ‘El candidato honesto’, y agregó entre decepción y broma: ''O sea, no viste ni ‘El candidato’, no sabes ni qué onda...’', concluyó.