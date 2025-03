Maribel Guardia VS Imelda Tuñón: Abogado de la actriz asegura que el niño corre peligro con su madre

Luego de la audiencia en los juzgados de lo familiar entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, en la que se abordó la custodia temporal de José Julián, el abogado de la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’, Alejandro Jiménez ofreció una conferencia de prensa en la que detalló la situación legal que enfrenta su clienta.

“Jamás hemos peleado para quitarle al niño y que no lo pueda ver, no, que lo vea cuando quiera, a final de cuentas es la mamá. Entonces, cuando ella no se da cuenta de los problemas que tiene y no los reconoce, constituye un peligro para el niño ese abandono”. Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia

Explicó que la audiencia tenía como objetivo ratificar las medidas de seguridad para el menor, enfatizando que la única intención de Maribel Guardia es garantizar su bienestar y protección.

Asimismo, afirmó que, mientras el niño estuvo bajo el cuidado de Maribel, ella lo llevó ante la Fiscalía para demostrar que se encontraba en buenas condiciones y participando en actividades adecuadas para su edad.

Mira: Imelda Tuñón recuperó a su hijo, pero la guerra sigue: “Maribel está aferrada a quedarse con su nieto”

Maribel Guardia llega a Juzgados de la lo familiar. / Alejandro Isunza

Abogado de Maribel Guardia expone procedimiento irregular ¿de Imelda Tuñón? en la recuperación del menor

Sobre la intervención de las autoridades en la casa de Maribel Guardia, el abogado aseguró que la irrupción fue irregular y que el equipo legal de Imelda Tuñón autorizó la entrada forzada.

“Fueron autorizados para romper chapas y cerraduras de una manera totalmente irregular, pero eso no lo voy a juzgar yo”. Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia

Señaló que el proceso pudo haberse realizado de manera más sencilla:

“Hubiera sido muy sencillo que les dijeran: ‘te lo entrego bajo una orden judicial’. No había necesidad de hacer eso. Imagínense el daño psicológico. La mamá ni siquiera está pensando en eso, entonces qué lástima me da, me mortifica ese hecho”. Abogado de Maribel

¿Maribel Guardia puede ver a su nieto?

Respecto a la posibilidad de que Maribel vea al menor, su abogado confirmó que no hay una restricción directa, pero que la actriz no intentará acercarse por respeto a las medidas provisionales. “Ya parece que Maribel va a estar ahí intentando arrebatarle al niño, no, eso es un delito”, sostuvo.

Negó que la actriz tenga prohibido hablar sobre el proceso, aunque aclaró que ninguna de las dos partes puede compartir imágenes del niño en redes sociales por razones de seguridad.

“Maribel puede ver al niño, pero por el momento no va a ser posible. La vamos a dejar que ella goce de esa maternidad, a ver qué tal la goza y a ver qué pasa”, agregó.

Mira: Carmen Campuzano aconseja a Imelda Tuñón en sus supuestos problemas de adicción: “Búscame”

Petición de Julián Figueroa a Maribel Guardia sobre su hijo / Redes sociales

¿Cuál es la estrategia legal de Maribel Guardia respecto a su nieto?

El abogado evitó dar detalles sobre la estrategia legal de su clienta, pero dejó en claro que uno de los puntos clave es permitir que Imelda Tuñón asuma completamente el cuidado del menor.

“La estrategia no se las puedo revelar, pero la invitamos a que goce de la maternidad de ese niño como debe de ser. No hay problema: ‘convive con él, dedícate a él y veremos lo demandante que resulta ser una criatura de siete años, para ver si le sigue el ritmo”, comentó.

No obstante, insistió en que hay evidencia suficiente para demostrar que el niño necesita un entorno seguro.

“La mamá siempre será la mamá, pero aquí hay ciertas excepciones y el niño en las manos de la señora está en peligro”, reiteró el abogado Jiménez.

No te pierdas: Imelda Tuñón presume el regalo con el que la recibió su hijo; Maribel Guardia habría tomado una decisión

Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón

¿Qué dijo el abogado de Maribel Guardia de la detención del presunto dealer de Imelda Tuñón?

En cuanto a la reciente detención de un individuo presuntamente vinculado con la venta de sustancias ilegales a Imelda Tuñón, el abogado de Maribel Guardia confirmó que están al tanto de la situación.

“Si se enteró, el equipo de defensa de Maribel estamos enterados. Seguramente esta persona no va a declarar porque tiene derecho a la no incriminación, pero parece que hubo datos que lo vinculan con Imelda Tuñón. Al final, todo saldrá a la luz”. Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia

Reiteró que la única preocupación de Maribel es el bienestar del menor:

“Maribel es una excelente persona, quienes la conocemos sabemos su trayectoria. Ella solo está preocupada por el niño. Que Imelda haga lo que quiera, pero el niño necesita un protocolo para dormir, para hacer sus tareas”.

Finalmente, Jiménez subrayó que habrá juicio, también recalcó que Maribel Guardia no lanzó esta demanda sin pruebas y advirtió que pronto saldrá la verdad a la luz:

“Maribel está tomando cartas en el asunto para que el niño esté seguro. (…) Maribel lo tenía en clases de regularización. No debemos olvidar que ella es la mamá del niño, ella tiene todo el derecho del mundo, más que nadie, siempre y cuando cumpla con todas las responsabilidades de una madre. Lo único que pedimos es que se deje ayudar para que el niño esté bien. Es el interés superior del menor”, comentó Alejandro Jiménez.