Marina de Tavira, actriz de ‘Roma’, busca cumplir sus sueños a la antigüita, ¡sin IA! “No la uso para nada”

La actriz Marina de Tavira nos reveló que, además de ser actriz, hay algo más en lo que le gustaría incursionar. Aunque eso sí, expresó que, si lo llega a realizar, se niega rotundamente a recurrir a la inteligencia artificial (IA) como un apoyo. ¿Cuál es el sueño de Marina de Tavira? Te contamos.

¿Cuál es el sueño profesional que Marina de Tavira quiere cumplir? / Fotos: archivo TVNotas, redes sociales y Filmaffinity / video: Liliana Carpio

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¿Cuál es el sueño profesional que Marina de Tavira quiere cumplir?

A pesar de que se ha vuelto un referente en la actuación por su trabajo en cine, series y teatro, ámbito en el cual además tiene su compañía y da clases, todavía le queda un sueño por cumplir:

“La verdad, pero no creo que lo logre nunca, me encantaría escribir. Admiro profundamente a las personas que lo hacen, me parece una tarea titánica, y no sé, siempre tengo como mi deseo secreto que, creo no estoy hecha para eso, pero me gustaría mucho”. Marina de Tavira

Tiene la licenciatura en actuación en La casa del teatro y cuenta con numerosas certificaciones en talleres de todo tipo. / Fotos: archivo TVNotas, redes sociales y Filmaffinity / video: Liliana Carpio

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¿Qué tipo de historias quiere contar Marina de Tavira y por qué se niega a usar inteligencia artificial?

La reconocida actriz quiere incursionar en la escritura de cine y teatro. Sobre la historia que le gustaría contar, solo nos dijo: “Sí sabría (qué escribir), pero decirlo en este momento sería un poco ventanearme”.

Ahora que la IA se usa para escribir diferentes tipos de contenidos, por ejemplo, canciones, la actriz es clara en su postura ante esta como proceso creativo.

“Ni la sé usar. Sí he escuchado que hay quienes la utilizan más como para ordenar sus ideas, aunque también sé que escriben guiones y novelas. No la uso para nada”. Marina de Tavira

79ª edición del Festival de Cannes / Fotos: archivo TVNotas, redes sociales y Filmaffinity / video: Liliana Carpio

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¿Cómo saltó a la fama internacional Marina de Tavira?

De Tavira es una mujer discreta, sobria, introvertida, enfocada en su trabajo. Es una de las actrices mexicanas más reconocidas en el extranjero, desde su nominación al Óscar en 2019, por su personaje en la película Roma, de Alfonso Cuarón.

Este 2026, en la 79ª edición del Festival de Cannes recibió el premio, compartido, a la Mejor interpretación femenina de la sección: ‘Una cierta mirada’, por su actuación en la película ‘Siempre soy tu animal materno’, de Valentina Maurel.

Este mes recibirá la Musa y el galardón de plata: ‘Más Cine’, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus siglas en inglés).

¡Marina recibió un importantísimo premio en Francia! / Fotos: archivo TVNotas, redes sociales y Filmaffinity / video: Liliana Carpio

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¿Cuál es la relación de Marina de Tavira con el Festival Internacional de Cine de Guanajuato?

La productora de obras de teatro ha sido muy cercana a este certamen. Hace años participó en su rally universitario, una primera ventana al cine para jóvenes talentos.

En este rally, los equipos tienen el reto de rodar un corto de ficción en 48 horas en locaciones de Guanajuato. “No me acuerdo el año en el que participé. Fue hace mucho. La directora era Claudia Sainte-Luce, que ya ha hecho unas películas muy lindas e importantes, como ‘Los insólitos peces gato’. El actor con el que trabajaba era Julio Bracho”, relata.

Fue “Sofía” en la película de ‘Roma’ de Alfonso Cuarón / Fotos: archivo TVNotas, redes sociales y Filmaffinity / video: Liliana Carpio

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¿Cómo fue la experiencia de Marina de Tavira en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato?

Esta experiencia, añade Marina, fue muy peculiar:

“Porque el corto lo tienes que hacer rapidísimo, un tiempo se usa para filmar y otro para producir, editar, sobre todo poniéndole como ‘fast forward’ (‘avance rápido’) a cada una de las áreas que implica hacer una película”. Marina de Tavira

Para concluir, señaló que entre sus próximos proyectos está una obra con Diego del Río

¡Increíble pareja la que forman Marina de Tavira y Diego Luna! / Fotos: archivo TVNotas, redes sociales y Filmaffinity / video: Liliana Carpio

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¿Cuál es la trayectoria de Marina de Tavira?

Nació en la CDMX el 21 de noviembre de 1974.

Inició en el laboratorio actoral con Luis de Tavira, en La casa del teatro.

T iene la licenciatura en actuación en La casa del teatro y cuenta con numerosas certificaciones en talleres de todo tipo, desde el arte clásico hasta el callejero.

en La casa del teatro y cuenta con numerosas certificaciones en talleres de todo tipo, desde el arte clásico hasta el callejero. Ha actuado con la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Línea de Sombra .

y el . Es maestra de actuación en La casa del teatro.

Tiene su propia compañía de teatro en sociedad con Enrique Singer y Daniela Parra: Incidente Teatro. Las obras que ha producido : ‘Tragaluz’, ‘El río’, ‘ Traición ’, ‘Crímenes del corazón’, ‘La mujer justa’, ‘La anarquista’, ‘Obsesión’ y ‘ Consentimiento ’.

en sociedad con Enrique Singer y Daniela Parra: Incidente Teatro. Las : ‘Tragaluz’, ‘El río’, ‘ ’, ‘Crímenes del corazón’, ‘La mujer justa’, ‘La anarquista’, ‘Obsesión’ y ‘ ’. Alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a “ Sofía ” en la película ‘ Roma’ .

” en la película ‘ . Fue nominada al Óscar como ‘Mejor actriz de reparto’ en 2019 y ganó el premio ‘ Ariel ’ a ‘ Mejor coactuación femenina’.

en 2019 y ganó el ‘ ’ a ‘ Ha trabajado en otras películas como: ‘Esto no es Berlín’, ‘El aroma del pasto recién cortado’, ‘ Reminiscencia ’, donde comparte créditos con Hugh Jackman; ‘Niebla de culpa’, ‘Ana y Bruno’ (voz de “Carmen”), ‘Cómplices’, ‘Ilusiones S.A.’, ‘ Espacio interior ’, ‘Viento en contra’, ‘Desafío’, ‘Cinco días sin Nora’, ‘Amor’, ‘dolor y viceversa’, ‘ Casi divas ’, ‘La zona’, ‘Efectos secundarios’, ‘Un mundo maravilloso’ e ‘Hijas de su madre: Las Buenrostro’.

’, donde comparte créditos con Hugh Jackman; ‘Niebla de culpa’, ‘Ana y Bruno’ (voz de “Carmen”), ‘Cómplices’, ‘Ilusiones S.A.’, ‘ ’, ‘Viento en contra’, ‘Desafío’, ‘Cinco días sin Nora’, ‘Amor’, ‘dolor y viceversa’, ‘ ’, ‘La zona’, ‘Efectos secundarios’, ‘Un mundo maravilloso’ e ‘Hijas de su madre: Las Buenrostro’. En televisión, la hemos visto en series como: ‘Ingobernable’, ‘Falco’, ‘Now and then’, ‘El señor de los cielos’, ‘Las Aparicio’, ‘Capadocia’, ‘Los Minondo’, ‘Los simuladores’, ‘S.O.S: Sexo y otros secretos’ y ‘Decisiones’.

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