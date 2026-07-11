¿Martinoli y Luis García peleados? La declaración que desató la polémica entre ellos: “Acabamos aquí”

Sin duda alguna, Christian Martinoli y Luis García se han consolidado como parte de los mejores comentaristas deportivos de México. Su gran carisma y forma de narrar cada partido deportivo han conquistado a todo el público, incluyendo al internacional.

Frente a las cámaras, siempre han mostrado una gran complicidad. No obstante, hubo una vez en la que se puso en tela de juicio su relación. Esto, a raíz de unas declaraciones que dio Martinoli en su momento. Te contamos qué fue lo que pasó.

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Christian Martinoli negó a Luis García como amigo / Mezcalent

Las polémicas declaraciones de Christian Martinoli sobre Luis García

Todo ocurrió en 2023, durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado. El conductor le preguntó a Christian Martinoli si realmente consideraba al apodado ‘doctor García’ como su mejor amigo.

Sorprendentemente, el comentarista dijo que el exfutbolista solo era un “socio”. Pese a que han convivido por más de 20 años y han estado en momentos importantes de la vida del otro, señaló que, en cuanto se separan, no se comunican.

“En realidad, Luis y yo no somos amigos. Somos grandes socios y somos súper cuates del trabajo. Luis y yo no nos frecuentamos fuera del trabajo. Es que nos vemos tanto que hay un momento en que ya no nos queremos ver. Cuando nos vemos, nos divertimos como si nunca nos hubiéramos visto. En cuanto acabamos, llegamos al aeropuerto de la CDMX. Le digo: ‘Nos vemos. Cuídate, hasta el próximo llamado’”. Christian Martinoli

Incluso admitió que, si no lo veía por mucho tiempo, no pasaba nada: “Tratamos de frecuentarnos en algunas condiciones sociales, pero, de pronto, acabamos aquí (y me dices): ‘Oye, le hablamos a Luis para que venga a comer’ y no viene, ni en pe…”, dijo.

Estas palabras causaron mucha conmoción en su momento. Y es que los fans del deporte siempre los han visto como “los mejores amigos del fútbol mexicano”. Muchos pensaron que había problemas entre ellos y hasta criticaron a Christian por expresarse de esa manera.

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¿Luis García confirmó que Christian Martinoli no era su amigo?

En aquel entonces, Luis García también fue cuestionado por los internautas sobre su relación con Martinoli. En respuesta, dijo que, “efectivamente, no eran amigos”. No obstante, concluyó señalando algo que hizo reír a muchos.

“Tiene todo el hocico lleno de razón. Somos esposas corporativas. Nos vemos cerca de 280 días, rozando los 300 días al año. Es más que suficiente, entonces no nos queremos ver más”, indicó.

Algunos teorizaron que esta declaración nació del “dolor” que le provocó escuchar a su colega negarlo como amigo. Pese a todo, ambos siguen trabajando juntos y tal parece que esta situación no cambió su dinámica en pantalla.

Luis García le responde a Martinoli / Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación entre Christian Martinoli y Luis García?

Como se sabe, Christian Martinoli y Luis García llevan años trabajando para TV Azteca, en el área deportiva. Se conocieron en 2001, cuando García entró a la televisora.

De acuerdo con el testimonio del propio García, al principio no se soportaban. Y es que, al parecer, Martinoli era muy estricto con él. Con el tiempo, la tensión inicial fue disminuyendo y se llevaron muy bien.

“Me puso una madrina porque me llevó a los dos campamentos, fuimos a entrevistar a todo el mundo, fue una jornada bien cansada y le dije que ya quería comer y me respondió: ‘No, quisiste que te enseñara cómo es un reportero, pues así es la vida del reportero’, y fue una discusión muy estúpida”, indicó.

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