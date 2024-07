Maryfer Centeno analiza el cambio de look de Cazzu tras su ruptura con Nodal: “Es una renovación”

Desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura, la argentina también ha acaparado titulares por sus acciones después de terminar su relación con el sonorense.

Mientras Nodal disfruta de su relación con Ángela Aguilar, la también conocida como ‘la Jefa’ ha demostrado estar más que enfocada en sí misma, en su maternidad, así como en su carrera musical.

Por esta razón, Cazzu tomó la decisión de consentirse y cambiar un poco su aspecto físico. Decidió hacerse un lifting en las pestañas y mejorar la composición de sus cejas. Este cambio en su look fue compartido por la estilista que llevó a cabo el proceso a través de sus redes sociales.

La intérprete de ‘Nada’ se mostró muy contenta por el resultado luego de que la experta en estos procedimientos de belleza compartió él antes y después.

Maryfer Centeno analiza el cambio de look de Cazzu tras su ruptura con Nodal

Ahora, quien se dio a la tarea de analizar el nuevo cambio de look de Cazzu fue Maryfer Centeno. La grafóloga externó su contundente postura respecto al nuevo aspecto físico de la argentina.

A través de un video en redes sociales, Maryfer hizo un análisis profundo y le dio significado al cambio estético de Cazzu, específicamente en sus cejas.

Principalmente, Centeno aseguró que este es un reflejo de una renovación personal, así como de una superación de momentos complicados. Señaló que las cejas son el rasgo físico más expresivo del rostro y su forma está encargada de afectar la percepción de la personalidad.

“Las cejas sirven para expresar emociones; cuando levanto las cejas es como decir: ‘Aquí estoy’. Y cuando levanto solo una ceja es un gesto desafiante”. Maryfer Centeno

De acuerdo con Maryfer, Cazzu tomó la decisión de cambiar sus cejas debido a la renovación emocional que está viviendo. Incluso, señaló que la ex de Nodal estaría “cerrando ciclos” y se estaría mostrando al mundo mucho más empoderada.

“Duele de verdad muchísimo cuando estás superando algo y te duele algo al final del día, es una renovación y una superación de los momentos difíciles, es como recuperar el control sobre ti, el hacerte un cambio que a ti te guste”, concluyó.

Al momento, Cazzu no ha presumido en redes sociales su nuevo cambio de look. Incluso, ya no se ha pronunciado respecto a todo lo que se dice actualmente de un supuesto embarazo, así como de los motivos de su ruptura con Christian Nodal.



Así lo dijo Maryfer Centeno: