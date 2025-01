Mhoni vidente lanza fuerte advertencia sobre la salud de Maribel Guardia, en medio de disputa legal

En los últimos días, la tensión entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, nuera de la actriz y madre del único hijo de Julián Figueroa, ha generado una fuerte controversia. Esta disputa legal, que ha captado la atención pública, se originó cuando Maribel Guardia denunció a Imelda, alegando comportamientos inapropiados que incluyeron supuestos excesos de alcohol y sustancias, así como acciones cuestionables frente al menor.

Tras las acusaciones, el niño fue entregado temporalmente a Maribel Guardia, quien ahora está a cargo de su cuidado por un periodo inicial de 10 días mientras las autoridades investigan el caso.

Hace unos días Marco Chacón, esposo de Maribel, rompió el silencio respecto a la situación y reveló que su esposa ha sido profundamente afectada por esta batalla legal.

Marco Chacón

“Ha estado sufriendo mucho. Ha bajado 10 kilos de pura preocupación. Siempre tuvo insomnio, pero ahora se duerme a las 7 de la mañana. La abuela ha estado sufriendo, pensando que el niño pueda no estar bien, que no esté cuidado o que esté viendo cosas que no debe ver”.