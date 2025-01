Mhoni Vidente predice embarazo de famosa conductora de Hoy ¿Quién estará en la dulce espera?

Mhoni Vidente ha logrado destacarse como una de las pitonisas más reconocidas del medio del espectáculo. La confianza que ha generado en el público se debe a sus acertadas predicciones. En esta ocasión, sorprendió a sus seguidores con la reciente visión que tuvo con respecto a una de las conductoras de ‘Hoy’. ¡Galilea Montijo cumpliría su sueño!

Recodemos que Gali ha externado, en diversas ocasiones, sus grandes deseos por convertirse en madre con su actual pareja Isaac Moreno, con quien sostiene una relación amorosa, tras su divorcio de Fernando Reina Iglesias.

Incluso, en TVNotas te contamos Montijo ha explorado opciones para quedar embarazada, tal como la donación de óvulos o la gestación subrogada. Sin embargo, su deseo no se ha cumplido.

Mhoni Vidente predice que Galilea Montijo se embarazará este 2025

Tal parece que la conductora de ‘Hoy’ muy pronto podría estar en la dulce espera junto a su actual pareja. Según Mhoni vidente, Galilea Montijo se embarazaría en este 2025. ¡Enhorabuena!

Mediante un video para ‘Unicable’, la cubana lanzó el tarot y predijo que Montijo muy pronto dará la noticia de su embarazo.

“La que va a ser mamá es Galilea Montijo… Ella sí se va a embarazar”, dijo la pitonisa.

Luego de dicha predicción, Mhoni vidente no dio más detalles con respecto a la forma como Galilea quedará embarazada, si de manera natural o con algún procedimiento de fertilización. Tampoco dijo alguna fecha exacta de este 2025 en la que podría dar la gran noticia.

¿Qué ha dicho Galilea Montijo de ser mamá junto a Isaac Moreno?

A sus 51 años, y tras experimentar la menopausia, la conductora de ‘Hoy’ ha enfrentado dificultades para concebir un bebé de manera natural. Incluso, en una entrevista en el programa ‘Netas Divinas’, en el cual también es conductora, compartió:

“Sí me encantaría que, en este momento, me embarazara, sí… No puedo, no puedo. Intenté varias veces y nada”, dijo.

Eso no es todo, Galilea también aceptó que ha explorado alternativas como la fertilización in vitro y la subrogación gestacional. Mencionó que han investigado clínicas en Barcelona que ofrecen opciones para que quede embarazada. Esto contó:

“Yo tengo matriz. Entonces sería un paso dos: Rentar un óvulo, tal vez rentar un vientre, aunque este sería como mi último recurso.”, aseguró Galilea.

Finalmente, Galilea indicó que tiene la esperanza de tener una niña. Por esta razón, no parará de buscar las mejores opciones para formar una familia con Isaac. Sin embargo, también expresó que, de no ser posible, aceptará dicha situación.



