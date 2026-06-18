Miguel Ríos enciende alarmas tras sufrir traumatismo craneal; canceló conciertos de última hora; esto se sabe

La repentina cancelación de varios conciertos de Miguel Ríos desató preocupación entre sus seguidores y abrió una ola de especulaciones en redes sociales. El cantante español, de 82 años, tuvo que detener de manera inesperada sus compromisos profesionales por un problema de salud ocurrido en su hogar, una situación que lo mantendrá alejado de los escenarios durante varios días.

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¿Qué le pasó a Miguel Ríos y cómo ocurrió el accidente en su casa?

El cantante español Miguel Ríos, ícono del rock en español, encendió las alarmas luego de sufrir un accidente doméstico en su vivienda el pasado miércoles 18 de junio, el cual derivó en un traumatismo craneal leve. La noticia fue confirmada por su equipo a través de un comunicado oficial, en el que detallaron que el golpe ocurrió mientras el artista se encontraba en su hogar.

Aunque no se revelaron detalles específicos sobre cómo sucedió el accidente, la información difundida por la agencia de Miguel Ríos dejó claro que se trató de un incidente leve, pero suficiente para que los médicos recomendaran precauciones estrictas. El diagnóstico de traumatismo craneal obligó al cantante a detener sus actividades profesionales, encendiendo la preocupación entre sus seguidores.

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¿Por qué Miguel Ríos canceló sus conciertos en Ourense y Arucas?

Debido al traumatismo craneal que sufrió, Miguel Ríos tuvo que cancelar de manera temporal los conciertos que tenía programados en Ourense y Arucas, dos de sus presentaciones más esperadas en este mes de junio.

Su equipo explicó que la decisión no fue opcional, sino una indicación médica para garantizar su recuperación total. En el comunicado se lee:

“Queridos amigos, lamentamos comunicaros que nuestro queridísimo Miguel Ríos sufrió ayer un pequeño accidente doméstico que le provocó un leve traumatismo craneal según el parte médico. Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo”. Equipo de Miguel Ríos

Esta pausa obligatoria impide que el cantante se presente el 19 y 23 de junio, fechas que estaban confirmadas dentro de su agenda. Además, autoridades locales como el Ayuntamiento de Ourense confirmaron que el artista no participará en sus fiestas, y que pronto se anunciará quién lo sustituirá en el escenario.

Los organizadores también informaron que las fechas serán reprogramadas, aunque aún no hay detalles concretos sobre cuándo se retomarán los conciertos cancelados de Miguel Ríos.

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¿Cuál es el estado de salud de Miguel Ríos tras el traumatismo craneal?

A pesar del susto, el estado de salud de Miguel Ríos es estable y presenta una evolución favorable, según su equipo de trabajo. Sin embargo, los médicos han sido claros en que debe guardar reposo absoluto para evitar complicaciones relacionadas con el traumatismo craneal.

El propio artista envió un mensaje a sus seguidores, mostrando su frustración por no poder cumplir con sus compromisos:

“Miguel está bien dentro de lo que cabe, y sobre todo le da mucha rabia tener que cancelar. Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica”. Equipo de Miguel Ríos

Este mensaje fue difundido también en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo y cariño de sus fans. La prioridad, por ahora, es su recuperación total antes de regresar a los escenarios.

Por su parte, su equipo añadió: “Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y os agradecemos de corazón toda vuestra comprensión, cariño y el apoyo”.

¿Quién es Miguel Ríos y por qué es un referente del rock en español?

Miguel Ríos no es cualquier artista: es una leyenda viva del rock en español. Nacido el 7 de junio de 1944 en Granada, España, inició su carrera en los años 60, convirtiéndose en uno de los pioneros del género en su idioma.

Uno de los momentos clave en su trayectoria fue el lanzamiento de “Himno a la alegría” en 1970, una adaptación basada en la Novena Sinfonía de Beethoven que lo catapultó a la fama internacional. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por éxitos, giras y una constante evolución musical.

A lo largo de más de cinco décadas, Miguel Ríos ha logrado mantenerse vigente, explorando desde el rock clásico hasta sonidos más contemporáneos. Además, ha sido una figura influyente en la cultura española, participando en proyectos televisivos y eventos sociales.