Cantante latina revela que ha perdido cuatro embarazos y lanza delicado mensaje: “Pondría en riesgo mi vida”

Una famosa cantante, quien recientemente debutó como actriz recientemente, contó lo difícil que ha sido para ella el poder embarazarse, ya que ha sufrido la pérdida de cuatro bebés en plena gestación. Te contamos los detalles.

Actriz y cantante ha sufrido la pérdida de cuatro embarazos / Pixabay

¿Quién es la actriz y cantante que ha sufrido la pérdida de cuatro embarazos?

Se trata de la cantante argentina, María Becerra, quien es actual pareja del exnovio de Cazzu, conmovió a sus seguidores al compartir un difícil capítulo de su vida personal. Durante una reciente entrevista en el programa Latino champs, la intérprete habló sobre las pérdidas gestacionales que ha enfrentado junto a su pareja, J Rei.

La artista reveló que entre 2023 y 2025 sufrió cuatro embarazos fallidos, una situación que marcó profundamente su vida emocional y física. Además, confesó que los médicos le han advertido que un embarazo natural podría representar un grave riesgo para su salud.

Además, contó el momento en el que casi pierde la vida, al grado de estar convulsionando y casi sin signos vitales. ¿Qué le pasó exactamente a María Becerra?

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María Becerra perdió cuatro embarazos / Redes sociales

¿Por qué María Becerra ha tenido problemas con sus embarazos?

María Becerra relató, en dicha entrevista, que el camino hacia la maternidad ha estado lleno de momentos dolorosos. Según explicó, la primera pérdida ocurrió debido a un embarazo ectópico, una condición médica en la que el embrión se desarrolla fuera del útero.

Con el paso de los años, la intérprete atravesó otros dos abortos espontáneos. Sin embargo, fue el cuarto embarazo el que representó el momento más crítico de toda la experiencia.

“ Perdí cuatro embarazos. No puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida ”, expresó María.

Por otra parte, durante una de sus pérdidas gestacionales, María contó que estuvo al borde de la muerte:

Casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’. (...) Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa. María Becerra

Becerra explicó que todavía atraviesa un proceso de búsqueda de respuestas, ya que los estudios médicos realizados no han logrado determinar con claridad el origen de las complicaciones que ha sufrido.

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@la.mari155 María Becerra cuenta que perdió más de 2 embarazos ectópicos en busca de un bebé en 2023, 2024 y 2025. ♬ sonido original - La Mari

¿Cuáles son las canciones de María Becerra más conocidas?

María Becerra es una cantante, compositora, actriz e influencer que se ha consolidado como una de las artistas más exitosas de la música urbana en latinoamérica.

Antes de dedicarse a la música, María compartía videos en redes sociales, donde retomaba temas humorísticos y de entretenimiento en YouTube.

En 2019 lanzó sus primeras canciones como artista musical. A partir de entonces, María Becerra comenzó a colaborar con importantes figuras de la música latina, entre ellas:



J Balvin,

Camila Cabello,

Tini,

Manuel Turizo,

Rauw Alejandro,

Prince Royce, entre muchos otros.

María Becerra estuvo presente en la serie El marginal, lo que significó su debut en dicho ámbito. En algún momento, María fue relacionada con Nicola Porcella, el exhabitante de La casa de los famosos México.

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