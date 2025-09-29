Muere influencer a los 30 años tras diagnóstico de leucemia y deja dos hijos pequeños

La influencer y odontóloga venezolana Paola Caldera murió a los 30 años. La noticia fue confirmada por sus seres queridos a través de un emotivo tributo en TikTok:

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles”, se lee en el mensaje. Paola, quien residía en la Bahía, California, compartía con sus más de 104 mil seguidores de TikTok su vida como madre, así como los desafíos de su enfermedad.

Conocida cariñosamente como “Rapunzel” por su larga cabellera negra, Paola deja dos hijos de 3 y 8 años. Su vida dio un giro inesperado en septiembre 2024 cuando fue diagnosticada con leucemia linfoide aguda.

En un video compartido en diciembre de ese año, la influencer relató su experiencia: “Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que iban y venían, fui al médico y me diagnosticó leucemia. En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro… te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida”.

Paola Caldera pierde la vida a los 30 años tras diagnóstico de leucemia y deja dos hijos. / Redes sociales

¿De qué murió Paola Caldera, influencer venezolana?

La joven madre murió a causa de leucemia linfoide aguda, enfermedad que combatió con valentía durante más de un año.

A pesar del diagnóstico, Paola se mantuvo positiva y compartió cada etapa de su tratamiento con sus seguidores, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y resiliencia.

Sus familiares afirmaron en su cuenta de TikTok: “La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán”.

Paola Caldera había pedido ayuda en redes para costear tratamiento contra la leucemia

En septiembre de 2024, Paola Caldera publicó un mensaje solicitando apoyo para afrontar los gastos de su tratamiento:

“Estoy pidiendo su ayuda en esta lucha de la que saldremos victoriosos. Cada grano de arena, cada donación hará una gran diferencia para que mi familia pueda hacer lo necesario y centrarse en lo más importante, mi recuperación para pronto estar en casa sana nuevamente”.

Además, compartía los momentos difíciles de la enfermedad, incluyendo la pérdida de su larga cabellera, mostrando su vulnerabilidad y fuerza ante la adversidad.

¿Quién fue Paola Caldera, influencer venezolana?

Paola Caldera nació en 1995 en Maracaibo, Venezuela, y ejerció como odontóloga antes de migrar a Estados Unidos con su esposo e hijos en busca de una mejor calidad de vida y atención médica para su hijo mayor.

En Estados Unidos, trabajó limpiando habitaciones en un hotel, obteniendo ingresos superiores a los que tenía como dentista en Venezuela. En redes compartió su experiencia como migrante, relatando todos los desafíos que enfrentó en su nueva vida.

Más allá de su profesión, Paola se destacó en redes sociales por su carisma, su dedicación como madre y su valentía frente a la leucemia, compartía recetas, tips para su cabello largo y también relató su proceso con la enfermedad.

