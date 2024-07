Niurka reacciona a declaraciones de Maryfer Centeno sobre posible contagio: “Mustia y falsa”

La semana pasada, Maryfer Centeno causó revuelo en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante al confesar que tuvo terror de que Niurka la contagiara de una infección.

Este incidente tuvo lugar a inicios del año pasado, cuando Niurka Marcos y la grafóloga protagonizaron un fuerte encontronazo en el programa de Adela Micha, ‘La Saga’. La especialista analizó a la cubana y, como era de esperarse, ‘la mujer escándalo’ no dudó en arremeter en su contra.

Niurka y Maryfer Centeno protagonizaron un tenso encuentro

El momento, que inicialmente parecía ser una discusión de diferencias, se salió de control cuando Niurka minimizó la profesión de Maryfer. La vedette alegó que Maryfer era muy joven para analizar a otras personas sin su autorización, lo que exacerbó la tensión.

Checa: Niurka se va otra vez contra Juan Osorio e Irina Baeva tras permanecer en ‘Aventurera’

Maryfer Centeno confiesa que sintió terror de contraer enfermedad

Maryfer recordó que Niurka le puso su trasero en la cara, lo que le causó un gran temor de contagiarse de un virus que se transmite por el tacto. El miedo fue tan grande que decidió asistir a un especialista para revisarse.

“Le conozco hasta las pom.., me puso las pomp.. en la cara y entonces yo tuve terror por meses porque hay virus que se contagian con el tacto y el 90% de la población lo tiene. Yo decía, tanto cuidarme, tan monógama, tan todo, para amanecer un día con verrugas en el cachete”, comentó Maryfer.

Gustavo Adolfo Infante, sorprendido, le preguntó si Niurka estaba sin ropa cuando sucedió lo que indicaba, a lo que Maryfer respondió: “Era una ropa muy delgada”.

Niurka y Maryfer Centeno / Captura de pantalla: La saga

Checa: Actriz de ‘Aventurera’ ¿está desesperada por recibir críticas de Niurka?: “Mamá Niu, es mamá Niu”

Afortunadamente, al asistir a su doctora, cualquier posibilidad de contagio quedó descartada y Maryfer pudo relajarse. Sin embargo, Niurka no tardó en reaccionar a estas declaraciones, arremetiendo contra la grafóloga y analista de lenguaje corporal.

Niurka responde a comentarios de Maryfer Centeno

En el programa ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Niurka su opinión sobre estas declaraciones.

“Me reí tanto, es increíble. Evidentemente está de payasa queriendo dar nota, pero hasta para ser polémica tienes que tener talento. En el programa que tú me hiciste hablábamos de eso, para hacer polémica hay que ser congruente y tener talento. Ella no tiene ninguna gracia para ser chistosa, su peor problema es que es demasiado mustia, falsa, la gente no le cree nada, hay muy poca gente que se traga lo que dice”, expresó la cubana. Niurka

Finalmente, Niurka aclaró a Gustavo Adolfo Infante que no le ofendieron los comentarios de Maryfer y recordó su encontronazo en ‘La Saga’. También opinó que Maryfer Centeno ha perdido su credibilidad.

“Pobrecita, yo creo que está llegando a una etapa donde va perder su veinte, porque ha perdido su credibilidad. Gus, aunque eso a mí la verdad no me ofende. Ustedes creen que yo no soy consciente que ella ya traía ese día su guion listo para darme con todo. Soy consciente de que fui excesivamente vulgar, no lo que le sigue de vulgar, yo lo sabía, pero soy experta en esto y ella no. Le quedó grande esta yegua”, concluyó Niurka.

Mira: Niurka asegura que Juan Osorio se desentendió de su hijo por 10 años; el productor responde