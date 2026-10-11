Omar Chaparro y Robbie Williams: la historia de 20 años que los llevó a cantar juntos en un concierto en CDMX
Omar Chaparro sorprendió al salir al escenario junto a Robbie Williams en su concierto en CDMX; pero hay una historia detrás de esa colaboración.
Hace algunos meses, Omar Chaparro fue captado cantando en las calles de Coyoacán, demostrando su amor por la música.
Ahora, su carrera musical dio un gran salto al colaborar con el mismísimo Robbie Williams durante su más reciente concierto en la CDMX, dejando un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Pero esa invitación no fue casualidad, pues detrás de ella existe una historia de más de 20 años entre el conductor mexicano y el cantante británico.
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¿Cómo fue la colaboración de Robbie Williams y Omar Chaparro en un concierto en la CDMX?
El pasado miércoles 7 de octubre, Robbie Williams se presentó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México e invitó a Omar Chaparro a subir al escenario para interpretar juntos ‘Better Man’.
El momento ocurrió casi al cierre de la presentación del cantante británico, como parte de su gira ‘Britpop World Tour’, cuando anunció que habría un invitado sorpresa para compartir escenario con él.
Tras el anuncio, Omar Chaparro apareció en el escenario y abrazó a Robbie para empezar a cantar juntos el tema. Al terminar la canción, ambos se abrazaron y Robbie se refirió a Omar como su “hermano mexicano”.
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México supera a la IA una vez más: Omar Chaparro cantando “Better Man” con Robbie Williams. https://t.co/Xp3qs1kKWC— SopitasFM (@sopitasfm) October 8, 2026
¿Existe una amistad entre Omar Chaparro y Robbie Williams?
Como tal, no existe una confirmación que permita afirmar que Omar Chaparro y Robbie Williams mantienen una relación de amistad cercana.
Sin embargo, es un hecho que ambos se conocen desde hace varios años y mantienen una relación cordial, luego de coincidir en la televisión mexicana.
Durante su más reciente encuentro, en el concierto de Robbie Williams en la Ciudad de México, el cantante británico se refirió a Omar como su “hermano mexicano” y ambos se abrazaron al terminar de interpretar ‘Better Man’. Estos gestos dejan ver que existe cariño entre ellos y podrían ser una muestra de la amistad que han construido a lo largo de los años.
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El encuentro entre Omar Chaparro y Robbie Williams en televisión hace más de 20 años
En 2005, Omar Chaparro conducía el programa ‘No manches’, de Telehit, en el que Robbie Williams fue invitado en una ocasión.
Aquel día, Omar no dejó pasar la oportunidad de confesarle al cantante que era uno de sus más grandes admiradores. Incluso, mientras interpretaba a capela ‘Better Man’, el conductor lo acompañó con la guitarra, un momento que dio pie a una historia que continuaría un año después.
En octubre de 2006, Robbie Williams regresó a México para presentarse en el entonces Foro Sol y cumplió la promesa de invitar a Omar a uno de sus conciertos. El conductor subió al escenario con su guitarra para acompañar al británico durante la interpretación de ‘Better Man'.
Ahora, 20 años después, Omar Chaparro volvió a cumplir el sueño de compartir escenario con su ídolo, aunque esta vez la experiencia fue diferente: además de acompañarlo, cantó junto al intérprete británico durante su concierto en la Ciudad de México.
Cabe señalar que el sábado 10 de octubre, Tecate formó parte de Pulso GNP 2026, uno de los festivales musicales más destacados del Bajío, celebrado en el Infield del Autódromo de Querétaro.
Como cada edición, el Autódromo de Querétaro recibió a público de diferentes partes del país, que disfrutó de las presentaciones de Robbie Williams, Caifanes, Bruses, Kevin Kaarl, Kevis & Mayky, NSQK y otros artistas.
En tanto, Tecate tuvo como principal punto de encuentro la Carpa Tecate, un espacio creado para ofrecer a los asistentes una experiencia musical en vivo con una selección especial de artistas.
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¡Qué noche tan mágica! Volver al escenario con Robbie después de 20 años, curiosamente en el mismo mes y con la misma canción... lo viví con todo el corazón. Gracias @robbiewilliams por esta noche tan especial y por volver a compartir este sueño conmigo. México te ama hermano! #omarchaparro #britpop #robbiewilliams— Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) October 9, 2026