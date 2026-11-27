Luego de que Paolita Suarez se reecontró con su mamá y protagonizó una emotiva reconciliación dentro de La mansión VIP, la creadora de contenido volvió a acaparar los reflectores. Pero esta vez no fue por una discusión en el reality, sino por una inesperada confesión sobre su vida sentimental. La integrante de las Perdidas reveló que volvió a tener encuentros íntimos con el hombre que la golpeó brutalmente en 2024, la llevó al hospital y estuvo a punto de costarle la vida. La revelación dejó sin palabras a varias de sus compañeras, quienes no podían creer lo que estaban escuchando.

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Paolita Suárez / FB: Paolita Suár

¿Paolita Suárez volvió a ver al exnovio que la golpeó?

Todo ocurrió durante una conversación entre las participantes de La mansión VIP, cuando comenzaron a hablar sobre las infidelidades y si serían capaces de perdonar una traición de pareja. En medio de la plática, Paolita Suárez dejó entrever que su historia con su exprometido no había terminado de la manera que muchos imaginaban.

La influencer explicó que él nunca le había sido infiel, pero también reconoció que existían aspectos de su relación que todavía recordaba. Sin rodeos, admitió que volvió a tener relaciones sexuales con él, pese a lo que había ocurrido entre ambos.

Paolita Suárez “Cogí hace seis meses con él. Y no te voy a decir que no. La verdad, y mucha gente yo creía fuera se va a decepcionar de mí, porque mucha gente en ese tiempo me apoyó”

La declaración llamó especialmente la atención porque se refería al hombre con quien protagonizó uno de los episodios más delicados de su vida. Además, Paolita reconoció que sabía que su confesión podía cambiar la percepción de quienes la respaldaron después de la agresión.

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¿Por qué Paolita Suárez volvería con su expareja después de la golpiza?

Durante la conversación, Paolita también explicó qué era lo que recordaba de aquella relación. Cuando sus compañeras hablaban sobre perdonar una infidelidad, la integrante de Las Perdidas hizo referencia a la química sexual que tenía con su expareja.

La influencer no aseguró que hubieran retomado formalmente su noviazgo, pero sí reconoció que se encontraron después de la agresión y que tuvieron intimidad. Incluso describió cómo eran esos encuentros, sin ocultar detalles.

“Por cómo cogíamos ¿Tú perdonarías, pese a lo que te hagan? Me cae lo que tú quieras, pero nos mirábamos en un hotel, cogíamos, tan, tan. Y ya”. Paolita Suárez

¿Qué le hizo el exnovio a Paolita Suárez y por qué terminó en el hospital?

Para dimensionar la sorpresa que provocó esta revelación, hay que recordar lo sucedido el 10 de enero de 2024 en León, Guanajuato. En aquel momento, Paolita Suárez denunció haber sido víctima de una agresión por parte de José de Jesús Castro Gómez, quien era su novio y acababa de pedirle matrimonio.

El episodio ocurrió apenas unas horas después de que él le entregara un anillo de compromiso. La situación escaló hasta convertirse en un hecho violento que terminó con la influencer en el hospital y con diversas lesiones en el rostro y el cuerpo.

De acuerdo con los reportes que circularon entonces, Paolita habría descubierto que su pareja intentaba llevarse dinero y pertenencias. Durante el altercado, ella cayó desde un balcón del segundo piso hacia una camioneta, en un intento por detenerlo y recuperar sus cosas. Las imágenes de aquel momento generaron indignación entre sus seguidores.

Las consecuencias físicas fueron delicadas: presentó un fuerte hematoma en uno de sus ojos, lesiones en el rostro, desviación del tabique nasal y fracturas en dos costillas. Incluso, inicialmente existió preocupación por la posibilidad de que perdiera la vista debido a la gravedad de la lesión ocular, aunque posteriormente se descartó ese escenario.

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¿Paolita Suárez perdonó a su exnovio después de la agresión?

Después de lo ocurrido, la integrante de las Perdidas recibió numerosas muestras de cariño. Sus amigas estuvieron pendientes de ella y sus seguidores le hicieron llegar mensajes de apoyo durante su recuperación. El caso también tuvo repercusiones públicas debido a la gravedad de las imágenes y los testimonios que se conocieron.

En medio de la controversia, también se dieron a conocer distintas versiones sobre lo sucedido. José de Jesús negó haberla golpeado sin motivo y sostuvo que hubo una discusión entre ambos. Su versión fue distinta a la que Paolita había compartido públicamente después de la agresión.

Meses más tarde, en febrero de 2024, trascendió que Paolita Suárez había decidido otorgarle el perdón y no continuar con el procedimiento por lesiones, según los reportes publicados entonces.