Papás de Wendy Guevara relatan lo difícil que fue aceptar la transición de su hija: “No quería verlo mujer”

Los padres de Wendy Guevara hicieron un llamado para que los padres siempre apoyen a sus hijas e hijos.

En medio de la popularidad que ha ganado Wendy Guevara a raíz de su entrada a La casa de los famosos México, los padres de la popular influencer integrante del proyecto Las perdidas hablan sobre el proceso que vivieron para aceptar la transición de su hija.

En entrevista para el programa VivaLavi de Multimedios, Francisco Guevara y Fabiola Vázquez señalaron que están muy orgullosos de lo que su hija es actualmente, pero que, en su momento, hicieron todo lo posible para que viviera conforme a su sexo biológico.

Por su parte, la madre de Wendy reconoció que verla vestida de mujer fue un golpe muy duro para toda la familia, pues no podían comprender por qué se comportaba de esa manera.

“En ese tiempo fue muy difícil tener que aceptar todo eso que estaba en su persona, que empezó a vestirse de mujer. Estuvo fuerte ese día, porque sentía una emoción muy fuerte en mí. Fue muy muy difícil para nosotros descubrir todo esto”, indicó.

Fabiola Vázquez, madre de Wendy Guevara, admitió que fue muy difícil aceptar la transición de su hija / Facebook: Wendy Guevara

Incluso, relató que la influencer solía dejarse el pelo largo, por lo que llegó a cortárselo sin su autorización, ya que buscaba evitar que luciera “como mujer”.

“Le cortaba pedacitos porque yo decía, ‘No quiero que lo tenga largo; yo no quiero’. No aceptaba, no quería verlo mujer”, mencionó.

Al paso del tiempo, empezó a aceptar el deseo de su hija y ahora se siente muy feliz de que haya encontrado “su verdadero yo”, por lo que instó a los padres que siempre apoyen a sus hijas e hijos en sus decisiones.

La madre de Wendy Guevara manifestó que ha aprendido a amar a su hija como es / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Papá de Wendy Guevara cuenta que su machismo le impedía aceptar a su hija

En tanto, el padre de Wendy Guevara confesó que, para él fue un poco más difícil aceptar a su hija, pues solía ser alguien muy machista, por lo que también hizo sus intentos por cambiarla, como la vez en la que la llevó a ver un partido de futbol.

“Fue muy difícil porque yo era muy machista y andaba en actividades malas y no aceptaba las cosas, pero poco a poco se fue dando. Lo llegué a llevar al estadio de fútbol a fuerzas, como un niño y se volteaba para otro lado, se dormía porque no le gustaba”, narró.

No obstante, y al igual que su esposa, aprendió a amar a su hija tal cual es: “Había muchas carencias y nos fuimos adaptando a las cosas”.

El padre de Wendy Guevara reconoció que lo llevó a partidos de fútbol para detener su transición / Facebook: Wendy Guevara

