Piden oraciones por el líder de ‘Sonido la changa’ tras delicados problemas de salud: “Con la bendición de Dios”

La salud de Ramón Rojo Villa, fundador y líder de ‘Sonido la changa’ (agrupación que sufrió la muerte de un integrante), ha preocupado no solo a sus fans y seguidores, si no también a la industria musical. Su proyecto mantiene gran éxito desde hace muchos años, y los recientes reportes indican que podría estar grave. ¿Qué se sabe al momento?

‘Sonido la changa’ bautizado como el “Rey de reyes” / Redes sociales

¿Qué problemas de salud atraviesa el líder de ‘Sonido la changa’?

El mundo de la música se mantiene pendiente de la salud de Ramón Rojo Villa, líder y fundador de ‘Sonido la changa’, quien está atravesando un problema de salud que lo ha alejado de los escenarios.

Hasta el momento, ni el propio sonidero ni sus familiares o colaboradores han detallado el padecimiento que enfrenta Rojo Villa, situación que ha llevado a que internautas especulen.

Todo esta situación estalló cuando el pasado 28 de octubre, el ‘Sonido la changa’ anunció la cancelación de la presentación que tenía programada ese mismo día en el segundo Festival Cultural Ecatepec 2026.

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Ramón Rojo Villa, líder de ‘Sonido la changa’ / Redes sociales

¿Cuál es la salud de Ramón Rojo Villa, líder de ‘Sonido la changa’?

A través de redes sociales, la agrupación, en un primer acercamiento, pidió que pararan rumores sobre un posible estado de salud crítico de Ramón Rojo Villa, líder de ‘Sonido la changa’, además de parar las estafas de quienes piden dinero por su familia.

‘Sonido la changa’ intentó parar los rumores que seguían creciendo, y hace apenas unas horas compartió lo siguiente:

Informamos al público en general que hagan caso omiso a las publicaciones que han circulado recientemente sobre su salud, así como a las difamaciones y noticias falsas que se difunden en redes sociales. NO deposites dinero a ninguna cuenta. NO lleves ayuda a ningún lugar. Comunicado de ‘Sonido la changa’

En un comunicado anterior, la agrupación aseguró que Ramón se encuentra en reposo debido a órdenes médicas, por lo que fue orillado a posponer varios de sus compromisos musicales.

Usuarios piden oraciones para que Rojo Villa se recupere de manera definitiva:



“ Fuerza para Ramón Rojo Villa ”,

”, “ En oración por la salud del señor Ramón Rojo ” y,

” y, “ Ojalá y pronto esté de regreso ”.

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¿Cuándo se fundó ‘Sonido la changa’?

‘Sonido la changa’ comenzó oficialmente en 1968, en el barrio de Tepito, CDMX, de la mano de Ramón Rojo Villa. Según diversas declaraciones del propio fundador, todo inició gracias a sus tíos, que incursionaron en la música con una tienda de vinilos.

El nombre viene de un apodo de infancia: según la historia del propio sonidero, recibió el apodo de “La changa”, inspirado en un personaje de una radionovela popular de los años sesenta.

Con el tiempo, el proyecto pasó de los bailes de barrio a escenarios mucho más grandes e imponentes; amenizando festivales como el Vive Latino y el Primavera Sound.

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