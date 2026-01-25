Querido conductor deja el mundo de la televisión para convertirse en influencer: ¿De quién se trata?

Varios son los famosos y famosas que deciden alejarse del mundo de la televisión. Este fue el caso de Mariana Ávila, actriz recurrente en telenovelas, quien por una fuerte enfermedad, dio un paso al costado.

Ahora, uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana durante la primera década de los años 2000, atraviesa hoy una etapa completamente distinta a la que lo llevó a la fama. El conductor, recordado por su carisma, sorprendió al alejarse de los foros y apostar por un estilo de vida enfocado en los viajes, la exploración personal y la creación de contenido digital. ¿Quién es y por qué tomó esa decisión?

¿Qué famoso conductor se retiró de la televisión para ser influencer?

Fernando Martínez alcanzó gran popularidad gracias a su trabajo como conductor en Telehit, canal especializado en música y entretenimiento juvenil que marcó a toda una generación.

Además de su paso por Telehit, el conductor participó en diversos proyectos dentro de Televisa y formó parte de la programación de Alfa Radio, donde continuó consolidando su presencia en el mundo del entretenimiento y la cultura pop. Durante años, su carrera estuvo ligada a los reflectores, entrevistas, transmisiones en vivo y una agenda constante.

Sin embargo, el propio Martínez ha reconocido que, pese al éxito, comenzó a sentir la necesidad de un cambio. La televisión dejó de representar el espacio donde se sentía plenamente realizado, lo que lo llevó a cuestionar su rumbo y a buscar nuevas formas de expresión y conexión con el público.

¿Qué contenido comparte en redes sociales el exconductor de televisión Fernando Martínez?

Tras alejarse de la televisión, Fernando Martínez dio un giro radical a su vida al mudarse a París, Francia, de acuerdo con lo que ha compartido en sus redes sociales. Desde ahí inició una nueva etapa como creador de contenido digital bajo el nombre de “ Fer en todos los lados ”, un proyecto enfocado en los viajes, la naturaleza y la búsqueda de amaneceres alrededor del mundo.

A través de plataformas digitales, el expresentador comparte destinos poco convencionales, experiencias culturales y reflexiones personales que han logrado captar la atención de miles de seguidores.

Además de su trabajo como influencer, Fernando Martínez ha profundizado en una faceta espiritual que hoy forma parte central de su vida. Siguiendo esta pauta, se ha enfocado en su formación como instructor de yoga, disciplina que enseña en distintos idiomas como español, inglés, francés e italiano.

¿Cuál es la trayectoria de Fernando Martínez en televisión?

Fernando Martínez es un reconocido conductor y figura mediática de México, que se hizo muy popular en la primera década de los 2000 gracias a su labor en Telehit y Televisa.

Su trayectoria profesional se desarrolló tanto en televisión como en radio, colaborando en proyectos de Telehit, Televisa y Alfa Radio, principalmente en programas de música, entretenimiento y cultura pop.

A lo largo de su carrera, Martínez se destacó por su carisma y profesionalismo, lo que le permitió ganarse el aprecio de una amplia audiencia.

