Raúl Araiza revela por qué terminó con su novia Katalina y le envía emotivo mensaje

Luego de que Raúl Araiza revelara, sin querer, que ya no andaba con su novia Katalina García, a quien conoció a través de Instagram y con la cual lucía muy enamorado, el conductor del matutino, Hoy, revela por qué se terminó la relación.

Recordemos que hace unos días, Raúl Araiza se mostró incómodo luego de que un reportero le preguntaba cómo iba su relación con Katalina García, de 42 años.

“Ya me voy. Espérense. Me voy. Los quiero. ¡Déjenme!, porque duele. Ahorita voy justo a terapia a hablar de mi soledad”, mencionó el conductor para evadir la pregunta, lo cual terminó por confirmar que ya no eran pareja.

Raúl Araiza revela por qué terminó su relación

El conductor compartió en un encuentro con los medios, que básicamente la relación no terminó por falta de amor, sino por falta de tiempo para el noviazgo. Dado que sus compromisos de trabajo lo hicieron descuidar a su novia al grado que ambos tomaron la decisión de seguir sus caminos por separado.

“Los procesos son difíciles, pero aquí no fue ni por ella ni por mí. Siempre ha habido mucho amor, pero las circunstancias de la vida son distintas. Yo empecé una serie y no tenía ni un minuto, y las relaciones requieren tiempo y detalles, sobre todo estar”. Raúl Araiza

Raúl Araiza con su novia Katalina García de vacaciones / Cortesía Rául Araiza

Raúl Araiza elogia a su ex con emotivas palabras

“No tengo más que estar agradecido con Catalina porque fue una mujer importantísima en mi vida. Siempre la voy a querer. Es una persona a la que a veces te encuentras a destiempo y duele más”, comentó Raúl Araiza.



Raúl la conoció en redes sociales y al verse en persona, ya no se separaron. / Cortesía del artista/Ropa butch méxico

Finalmente, el conductor reveló que por el momento prefiere la soltería, pues no tenía tiempo para estar consigo mismo.

“Sí, pero por el lado positivo es que me faltaba tiempo para mí en vez de andarme presionando y andar quedando mal. Pero también el amor es dejar ir y decir ‘no te voy a hacer perder tu tiempo. Raúl Araiza

“Creo que me toca estar solo un tiempo lo más que pueda. No necesito pareja, me encanta estar solo”.

