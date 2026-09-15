Renata Haro, ex de Juan Diego Covarrubias, desata indignación tras usar silla de ruedas en el aeropuerto

Luego de que Renata Haro reveló las razones por las que se separó del actor Juan Diego Covarrubias, la influencer enfrenta una fuerte polémica en redes tras difundir un video en el que utiliza silla de ruedas en el aeropuerto pese a estar bien de salud. ¡Te contamos los detalles!

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Renata Haro en medio de la polémica tras divorcio de Juan Diego Covarrubías. / Redes sociales

¿Cuál es el video en el que Renata Haro aparece en silla de ruedas en el aeropuerto?

Mientras Juan Diego Covarrubias reapareció y reveló la verdad sobre su divorcio de Renata Haro, la creadora de contenido causó indignación en redes al aparecer junto a una de sus amigas usando silla de ruedas en el aeropuerto hasta llegar a la puerta donde tomarían su vuelo a La Vegas.

De inmediato, las críticas hacia la expareja del galán de melodramas no se hicieron esperar, e incluso hubo quienes la cuestionaron por usar dicho servicio. “¿Qué te pasó para que uses silla de ruedas?”, preguntó una internauta, a lo que Haro respondió:

“Absolutamente nada, eran las 5:00 de la mañana y nos ofrecieron ride. Obvio con su respectiva propina, generosa porque somos abundancia”. Renata Haro

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Renata Haro en medio de la polémica por usar silla de ruedas. / Redes sociales

¿Qué dijo Renata Haro ante las críticas por usar silla de ruedas en el aeropuerto?

Ante la ola de comentarios negativos, Renata Haro hizo un nuevo video en el que respondió de manera contundente a las críticas sin imaginar que las cosas se pondrían peor al decir: “Relájense un buen, no todo es conciencia social”.

Dichas frases fueron suficientes para que diversas cuentas retomaran el tema; una de ellas fue ‘No soy una señora’, quien cuestionó que se relacionara la conciencia social con el dinero. “Los valores no son condicionales. La conciencia social no es algo que se pone y se quita”, sentenció.

Ante dichos comentarios y los de otras creadoras, Haro realizó un nuevo video en el que señaló que mantendría unas cosas fuera de redes y admitió haber hecho conciencia sobre la situación al señalar que cuando más de tres personas te dicen que algo está mal, es porque es así.

“Creo que una de las ventajas o desventajas más grandes de las redes es lo mucho que te ayuda a cuestionarte por qué estás haciendo las cosas cuando podrías no hacerlo. O sea, podrías ni siquiera hacerlo; hay gente que neta sí lo necesita”. Renata Haro

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@no.soy.una.sra 🚨 ¡ESTÁN FUNANDO A RENATA HARO Y TODO POR UNA SILLA DE RUEDAS! 😳 Renata fue criticada después de subir un video usando una silla de ruedas en el aeropuerto simplemente porque se le hizo divertido. El problema es que, según quienes la cuestionaron, estos servicios existen para personas que REALMENTE los necesitan. Y su respuesta encendió todavía más la polémica: dijo que no todo tenía que ser “conciencia social” y que hasta le dejó una buena propina al señor. 👀 Para mí, hermana, los valores no se compran con una propina. Todos podemos equivocarnos, pero también tenemos que ser capaces de reconocer cuando algo estuvo mal. ¿Tú crees que fue un simple chiste o sí fue una falta de empatía? Te leo en comentarios. 👇🏻 #renataharo #silladeruedas #concienciasocial #valores #funa ♬ sonido original - no.soy.una.sra

¿Quién es Renata Haro, exesposa de Juan Diego Covarrubias?

En las últimas semanas, Renata Haro se volvió noticia al dar a conocer su divorcio con Juan Diego Covarrubias; sin embargo, no fue hasta su acción en el aeropuerto cuando los internautas comenzaron a cuestionar su actitud.



Renata Haro es una creadora de contenido e influencer que cuenta con más de 1 millón de seguidores en TikTok , donde comparte videos de su vida cotidiana y ha colaborado con diversas marcas.

en , donde comparte videos de su vida cotidiana y ha colaborado con diversas marcas. Durante su matrimonio con Juan Diego Covarrubias, se convirtió en mamá de tres menores , pero su relación fue muy polémica debido a la diferencia de edad entre la pareja.

, pero su relación fue muy polémica debido a la diferencia de edad entre la pareja. Pese a los rumores que han rodeado su separación, la influencer y el actor han señalado que mantendrán una relación sana y cordial por el bienestar de sus hijas.

Respecto a la reciente controversia de Renata Haro, el protagonista de telenovelas no se ha pronunciado al respecto y la influencer dio por cerrado el tema al asegurar que había hecho conciencia sobre lo ocurrido e incluso borró el material de redes.

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