Para los creyentes, el bautismo de los más pequeños del hogar es sumamente importante, y famosos como José Eduardo Derbez y Paola Dalay, hoy separados, no dejaron pasar la oportunidad para celebrarlo.

Así mismo ocurrió con el nieto menor de René Strickler, quien celebró este importante paso acompañado de sus padres y seres queridos, ¿cómo estuvo la celebración? Aquí te compartimos todos los detalles.

René Strickler / Redes sociales

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¿Cómo fue el bautizo del nieto de René Strickler?

Hace algunas horas trascendieron los detalles del bautizo del nieto de René Strickler, hijo de Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas. Se sabe que el pequeño recibió el sacramento del bautismo en una ceremonia celebrada el fin de semana.

Hasta el momento no se han revelado todos los detalles respecto a la celebración, sin embargo, sí se han hecho públicas fotografías publicadas por la Revista Imágenes de Chihuahua, en las que por supuesto sale el actor de telenovelas, feliz de la vida celebrando junto a su familia en una reunión en la que el lujo y el buen gusto está presente.

Para la decoración, los papás del bebé se decidieron por una paleta de colores neutra en la que el beige es el protagonista, mientras que el azul marino se encuentra en algunos detalles como las servilletas, dándole un toque único de distinción a la celebración.

René Strickler en el bautizo de su nieto / Redes Sociales

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¿Quiénes fueron los invitados al bautizo del nieto de René Strickler?

Respecto a los invitados famosos tampoco se tiene más detalles, no obstante se sabe que familiares cercanos como Andrick Strickler, hermano de Yannick, y Patricia Rangel, quien fuera la primera esposa del actor, asistieron a la celebración para acompañar a los orgullos padres del menor.

“Se llevó a cabo el bautizo del pequeño Marcelo Strickler Alonso, el pasado 14 de noviembre de 2026. El nietecito del actor René Strickler, hijo de Yannick y Emanuel Alonso, tuvo una celebración por todo lo alto. ¡Echaron la casa por la ventana! Pura gente bonita, muy «pipiris nice»”, informó el periodista de espectáculos, Raúl Gutiérrez.

🎉🕊️ Se llevó a cabo el bautizo del pequeño Marcelo Strickler Alonso, el pasado 14 de noviembre de 2026. El nietecito del actor René Strickler, hijo de Yannick y Emanuel Alonso, tuvo una celebración por todo lo alto. 🥂✨ ¡Echaron la casa por la ventana! Pura gente bonita, muy «pipiris nice» 😎💎. Y, obviamente, los abuelos no cabían de felicidad al ver cómo su nietecito recibía el primer sacramento de la Iglesia católica. ❤️🙏🏻 ¡Que Dios lo bendiga siempre! 👶🏻🕊️ — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) November 18, 2026

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¿Quienes son los hijos de René Strickler y cuántos nietos tiene?

El actor de ‘Atrévete a soñar’, René Strickler, tiene tres hijos: Yannick y Andrik, procreados con su primera esposa Patricia Rangel e Ian, producto de su matrimonio con Rubí Cardozo.

Respecto al número de nietos, al momento Strickler solamente tiene la fortuna de ser abuelo de dos pequeños, ambos hijos de Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas. El primer bebé llegó a la vida de los jóvenes en mayo de 2024 y en junio de 2026, la familia creció para darle la bienvenida a su segundo bebé.