Hijo de René Strickler, y su esposo Manuel, le dan la bienvenida a su segundo hijo: “Te amamos”

Yannick Strickler, hijo del actor mexicano René Strickler, y su esposo Manuel Alonso anunciaron el nacimiento de su segundo hijo, compartiendo con sus seguidores las primeras imágenes del recién nacido y un emotivo mensaje que llenó de ternura las redes sociales.

Yannick Strickler y su esposo Manuel / Redes sociales

¿Cuándo se convirtió Yannick Strickler, hijo de René Strickler, en padre por primera vez?

La vida de Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler, ha estado marcada por importantes momentos desde que él y Manuel Alonso decidieron formalizar su relación. Ambos se casaron por el civil en 2022.

La llegada de su primer hijo fue en mayo de 2024, fruto de un proceso de reproducción asistida mediante fecundación in vitro. Posteriormente, fue en diciembre del 2025, cuando ambos anunciaron que se convertirían en padres por segunda ocasión:

“Plot twist navideño: este año Santa no viene solo... ¡Feliz Navidad!” , escribió Yannick.

La noticia desató una gran cantidad de mensajes por parte de familiares, amigos cercanos, seguidores e incluso algunas colegas del medio.

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Yannick Strickler anuncia que será papá por segunda vez / IG: yannickstrickler

¿Cómo anunciaron Yannick Strickler y su esposo, que son padres por segunda ocasión?

A través de su cuenta de Instagram, Yannick Strickler confirmó que él y su esposo ya tienen en brazos a su segundo hijo. La historia estuvo acompañada por una tierna fotografía del bebé y un emotivo mensaje:

“ Bienvenido al mundo. Te amamos ”, escribió el padre junto a la imagen del recién nacido.

Hasta ahora, René Strickler no ha reaccionado al nacimiento de su segundo nieto. Sin embargo, a lo largo de los años el actor, recordado por su participación en distintas telenovelas, ha manifestado en repetidas ocasiones el cariño, respeto y respaldo que tiene hacia su hijo.

En distintas entrevistas, el intérprete ha destacado que su mayor satisfacción es verlo feliz, realizado y alcanzando las metas que se ha propuesto.

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Yannick Strickler anuncia la llegada de su segundo hijo / IG: yannickstrickler

¿A qué se dedica Yannick Strickler, hijo del actor René Strickler?

Aún cuando Yannick Strickler es hijo del famoso actor, René Strickler, no decidió seguir la carrera artística que muchos esperaban. Yannick se enfocó en el emprendimiento y la creación de contenido digital.

Además de mostrar aspectos de su vida cotidiana, Yannick utiliza sus plataformas para dar visibilidad a distintos proyectos empresariales en los que ha participado.

A través de estas iniciativas ha puesto en práctica habilidades vinculadas con la creatividad, la estrategia comercial y el marketing digital.

Hasta hace unos años, René Strickler reveló algunos detalles del matrimonio que su hijo y Manuel mantienen desde hace varios años.

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