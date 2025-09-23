Reportero rompe en llanto al cubrir el accidente de sus hijos: “Estoy deshecho”

El pasado 21 de septiembre, el periodista Yeiikov Linaldi, reportero de “Verdad es Puebla” colaborador en “El Informante MX”, vivió uno de los momentos más desgarradores de su carrera y de su vida personal. Fue enviado a cubrir un accidente automovilístico en la carretera Acajete–Amozoc, en el estado de Puebla, sin imaginar que la tragedia que reportaría afectaría directamente a su familia.

Alrededor de las 10:00 p.m., Linaldi llegó al lugar del siniestro para realizar su habitual cobertura de sucesos policiales. Sin embargo, al acercarse al vehículo siniestrado, reconoció con horror que las víctimas eran sus propios hijos, su exesposa y los abuelos maternos de los menores.

El accidente fue provocado por una conductora que manejaba en estado de ebriedad y colisionó contra el automóvil en el que viajaba la familia del reportero.

En medio del caos, Linaldi intentó mantener la compostura y transmitir la información de manera profesional. No obstante, la carga emocional fue demasiado grande. Durante la transmisión en vivo, su voz se quebró y, entre lágrimas, reveló que los heridos eran sus seres queridos.

Yeiikov Linaldi, periodista de Puebla rompe en llanto al cubrir accidente que afectó a sus hijos. / Redes sociales

Reportero se quiebra al dar la noticia del accidente que afectó a su familia

“Pedimos en estos momentos la ayuda de Fiscalía para que pueda ayudarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance”, expresó con la voz entrecortada. “No quisiera yo que se mencionara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro… se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automóvil venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes”.

El periodista reconoció más tarde que al principio no sabía que su familia había sido afectada hasta que reconoció el coche. Sin embargo, al percatarse entró en shock:

“Profesionalismo hay no sé que me pasó las palabras se entrecortaban no sabía qué hacer pero sabía que tenía que transmitirlo, aunque sea la evidencia para señalar a la culpable, esta mujer que iba en estado de ebriedad”, comentó a “Verdad es Puebla”.

Posteriormente, el periodista informó que uno de sus hijos sufrió una fractura en la mandíbula, mientras que su exesposa y el abuelo también fueron hospitalizados. Todos recibieron atención médica inmediata.

La escena conmovió profundamente a los espectadores y generó una ola de solidaridad en redes sociales. Usuarios expresaron su apoyo con mensajes como: “Esto sólo lo habría visto en una novela”, “Dios quiera que su familia esté bien” y “Qué amargo momento para el periodista”.

¿Cómo está la familia del reportero Yeiikov Linaldi tras el accidente?

La familia de Yeiikov Linaldi se encuentra estable tras el accidente, aunque uno de sus hijos sufrió una fractura en la mandíbula y permanece hospitalizado, a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.

El periodista compartió su sentir sobre la situación: “Solo les pido oraciones y justicia para este ciudadano. Sé que a ningún padre de familia le gustaría pasar por algo así, perdón para mí es muy doloroso estar pasando por esto”.

Su publicación más reciente en redes, fue alarmante pues aseguró que la conductora no quiere hacerse responsable de los daños que ocasionó en su familia: “Como padre estoy deshecho de verdad y los gastos son muy fuertes y no hay quien responda. Ayuda”.

