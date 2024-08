Ricardo Peralta se burla de Karime y señala que la influencer podría contagiar una enfermedad a Agustín

Tras su pérdida masiva de seguidores y el posible despido por parte de su agencia, Ricardo Peralta vuelve a dar de qué hablar en ‘La casa de los famosos México’ por burlarse de la vida íntima de Karime Pindter.

Todo sucedió después que la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ ganara la prueba del líder y se le impusiera llevar a Agustín Fernández a la suite.

En una plática con el cuarto ‘Tierra’, el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ dijo tener miedo de que el argentino tuviera intimidad con Karime, sugiriendo que quizá se podría contagiar de una enfermedad.

“Regresando a sus épocas de ‘Acapulco Shore’. (Agustín) sería el paciente cero (de una nueva enfermedad), de gonorrea, sífilis, en ‘La casa de los famosos’”. Ricardo Peralta

En respuesta a esto, el resto de los presentes comenzaron a reírse y Adrián Marcelo mencionó que Agustín tendría que usar una “bolsa de supermercado” para protegerse: “Sería el habitante del que más se habla. Te lo juro que te tendrías que poner una bolsa de c0ndón (y sellarla), con papel del changuito”, señaló.

Por su parte, Gomita, quien ya ha dicho en varias ocasiones que se siente atraída por Agus, simplemente dijo que ahora sí podrán “disfrutar de la suite como se debe”.

Internautas le piden a Ricardo que “ya aprenda”

El comentario de Peralta no pasó desapercibido en redes sociales y la gran mayoría de los internautas afirmaron que sus palabras estuvieron “fuera de lugar”, pues estaba “juzgando” a Karime por su “pasado en ‘Acapulco Shore’.

“Pero no le digan nada a la j porque se ataca”, “Hablas mucho, pero no olvidemos que eres el mismo que va a fiestas swinger y tiene una relación abierta”, “Y no aprende”, “Cada día se hunde más”, “Estaba hablando de Agustín y Ricardo terminó hablando de Karime”, señalaron algunos comentarios.

Ricardo Peralta y su caída masiva en redes sociales

Si bien Ricardo Peralta ya se había ganado el descontento del público, las cosas empeoraron después del posicionamiento del pasado domingo. El influencer encaró a Arath de la Torre por supuestamente “despreciarlo” por su orientación.

Para muchos, el discurso de Ricardo fue interpretado como una forma de querer “manipular” a la comunidad LGBT+ y “ponerlos en contra” del conductor de ‘Hoy’.

A raíz de este hecho, Peralta perdió cerca de 72 mil seguidores en una sola noche y poco después su perfil desapareció. Se especula que su equipo se vio forzado a dar de baja su cuenta de Instagram para que no perdiera más seguidores. Además de esto, la agencia que lo representa sacó un comunicado para deslindarse de las acciones de Peralta y decir que hablarán con él en cuanto salga de la casa.

Aunque no especificaron el motivo, muchos intuyen que lo están esperando para terminar su contrato con él.

