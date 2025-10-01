Ricardo Pérez celebra a Susana Zabaleta en su cumpleaños con emotivo mensaje tras rumores de infidelidad

La reconocida actriz y cantante Susana Zabaleta celebró este martes 30 de septiembre su cumpleaños, rodeada de felicitaciones, proyectos y múltiples muestras de cariño. Sin embargo, entre todas las dedicatorias destacó la de su pareja actual, el influencer y comediante Ricardo Pérez, quien sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de romanticismo en redes sociales.

Y aunque en días pasados surgieron rumores sobre una presunta infidelidad del conductor de La cotorrisa, Ricardo decidió dejar atrás las especulaciones y demostrar públicamente el amor que siente por la intérprete. Lo hizo a través de un emotivo post en Instagram, donde publicó fotos inéditas y unas palabras que rápidamente se viralizaron. ¿Qué fue lo que le dijo?

Te puede interesar: ¿Susana Zabaleta le responde a la ex de Ricardo Pérez? Lanza mensaje tras acusaciones de Samii Herrera

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez / Redes sociales

¿Qué dijo Ricardo Pérez en su mensaje de cumpleaños en Instagram a Susana Zabaleta?

El mensaje de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta estuvo acompañado de varias fotografías y videos en pareja que hasta el momento no todas habían sido vistas públicamente. En su publicación, Ricardo escribió:

“Feliz cumpleaños @susanazabaleta Me haces sentir el hombre más afortunado del mundo TODOS LOS DÍAS. Me siento infinitamente agradecido y endeudado por lo feliz que me has hecho y el amor que me has dado. El 30 de septiembre, para mí, se volvió un día importantísimo. Te amo.” Ricardo Pérez

Estas palabras rápidamente llamaron la atención de los seguidores de ambos, quienes reaccionaron con miles de “me gusta” y comentarios, celebrando el amor entre la cantante y el conductor. Amigos, colegas y fanáticos aprovecharon el espacio para felicitar a Susana y expresar su apoyo a la pareja. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como:



“Cállateeeeeee qué hermosura feliz cumple a ella y me hace feliz que seas tan feliz Ricky. Te quiero”

“Ya llevan un ratote y yo sigo sin superar que andas con la mismísima Susana Zabaleta mano, qué bárbaro”

“¡Viva el amor chingada madre! y felicidades”

Te puede interesar: Exnovia de Ricardo Pérez exhibe sus conversaciones; ¿infidelidad?: “Tienes un lugar en mi corazón”

¿Cuántos años cumple Susana Zabaleta y en qué proyectos trabaja actualmente?

La cantante y actriz Susana Zabaleta celebra este 30 de septiembre su 61 años, consolidándose como una de las figuras más versátiles del espectáculo mexicano. Nacida en Monclova, Coahuila, Zabaleta ha mantenido una carrera sólida que combina talento, disciplina y cercanía con el público.

En el ámbito musical, Susana Zabaleta lanzó su álbum titulado “Mi pecado mortal”, el cual salió a la venta el pasado 22 de agosto de 2025. Este proyecto, según la cantante, explora sonidos frescos y fusiona distintos géneros, manteniendo su estilo distintivo que ha conquistado a varias generaciones.

Además, la artista continúa su participación en presentaciones en vivo y recitales, consolidando su vínculo con el público, siendo una de las artistas más vigentes en la actualidad.

Te pude interesar: ¿Ricardo Pérez presuntamente intentó conquistar a Galilea Montijo antes de Susana Zabaleta? Esto revelaron

Susana Zabaleta / IG

¿Cuántos años se llevan Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

La diferencia de edad entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez es de 30 años. Susana nació el 30 de septiembre de 1964, mientras que Ricardo llegó al mundo el 9 de noviembre de 1994.

A pesar de esta considerable diferencia, ambos han demostrado que el amor no entiende de edades. En una entrevista reciente, Ricardo expresó:

“Nunca me imaginé estar con alguien 20 años mayor que yo. Pero el amor no tiene edad. Lo que sí tiene es mucha crítica. Al principio me daba miedo el qué dirán, pero me di cuenta de que lo único que importa es cómo nos sentimos nosotros” Ricardo Pérez

Te puede interesar: ¿Mhoni Vidente predice el fin de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tras pleito con la prensa y abucheos?