Señalan a Juan Carlos Casasola de vivir como “paracaidista” en departamento ¿no paga la renta?

El reconocido actor y conductor mexicano Juan Carlos Casasola, famoso por su participación en programas de comedia y entretenimiento, se encuentra envuelto en una controversia legal. En información del conductor Jorge Carbajal (mediante el canal de YouTube “Productora 69") desde hace dos años, Casasola reside en un departamento que renta, pero el dueño del lugar, ha señalado el presunto incumplimiento del actor en distintos acuerdos. ¿Qué sucede exactamente?

¿Por qué acusan al actor y comediante Juan Carlos Casasola de “paracaidista”?

Según declaraciones de los dueños del departamento en un encuentro con Jorge Carbajal, presuntamente, Juan Carlos Casasola firmó un contrato de arrendamiento en 2023 con la promesa de comprar la propiedad.

Según contó Jorge Carbajal, en dicho acuerdo, se estipulaba que el actor, presuntamente, debía realizar un pago de 5 millones de pesos en enero de 2024 como parte del trato para adquirir el inmueble. Sin embargo, los propietarios afirman que, lejos de cumplir con este compromiso, presuntamente, Casasola habría dejado de pagar la renta mensual de 21 mil pesos y no habría abonado la cantidad acordada para la compra.

Carbajal agregó que, frente a este supuesto incumplimiento, los propietarios decidieron emprender acciones legales en su contra. Señalan que, pese a que se le pidió desalojar el inmueble el pasado 5 de agosto de 2025, el actor, presuntamente, se ha negado rotundamente a dejar el lugar. Esta actitud, afirman, lo convierte en un ocupante sin derecho legal, comúnmente conocido como “paracaidista”.

Mira: Gloria Aura exige disculpa pública a Juan Carlos Casasola ¡Llegó a su límite!

Juan Carlos Casasola / YT / Redes sociales

Juan Carlos Casasola modificó el departamento sin el permiso de dueños y autoridades

Uno de los puntos más delicados del conflicto radica en las supuestas modificaciones que presuntamente Juan Carlos Casasola habría hecho en el departamento sin autorización. De acuerdo con los testimonios de los propietarios, el actor derribó una pared para unir dos departamentos y convertirlos en una sola unidad habitacional.

Supuestamente, esta remodelación se realizó sin solicitar permiso a los dueños ni contar con el aval de Desarrollo Urbano, según reveló Jorge Carbajal.

Además del impacto estructural, los propietarios temen que estas obras puedan haber afectado la integridad del edificio o generado problemas con las autoridades locales. Los propietarios dicen que ni siquiera fueron notificados de las intervenciones y que se enteraron de estas hasta que comenzaron el proceso legal para recuperar su propiedad.

Te puede interesar: Juan Carlos Casasola sobre las acusaciones en contra de ‘Platanito’: “Lo apoyo”

Juan Carlos Casasola / Redes sociales

¿Qué demandas tiene en su contra el comediante Juan Carlos Casasola?

De acuerdo con Carbajal, propietarios han presentado al menos dos demandas en contra de Juan Carlos Casasola, tanto por presunto incumplimiento de contrato como por presunta ocupación ilegal del inmueble. La situación se ha vuelto aún más tensa ante la negativa del actor de desalojar el departamento, lo cual agrava su posición legal.

Según lo informado por el periodista Jorge Carbajal, la molestia de los afectados ha crecido ante la aparente falta de voluntad de Casasola para llegar a un acuerdo o saldar su deuda. Mientras tanto, el actor ha mantenido silencio público sobre el caso, lo que ha generado aún más especulaciones y críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Lo anterior no ha sido confirmado por Juan Carlos Casasola. Por esta razón, la información antes mencionada queda en estricta calidad de RUMOR. Se espera que el actor aclare dichos señalamientos.

La etiqueta de “paracaidista” no solo representa un término coloquial en México para quien ocupa un lugar sin permiso, sino que también señala una conducta que podría perjudicar seriamente su reputación y credibilidad ante el público.

Mira: Niurka Marcos y su novio enfrentan demanda ¿por vivir en una casa sin pagar renta?