Supuesta empleada de Lupita TikTok niega que la influencer sea explotada y dice: “Ella decide todo”

El caso de Lupita TikTok ha dado un giro inesperado. Luego de reportarse la muerte cerebral de su bebé y el arresto de su esposo, Ricardo ‘N’, se comenzó a decir que su mánager, James Flores no solo explota y controla sus redes sociales, también la mantiene en condiciones indignas.

De acuerdo con información de ‘Chisme TV’, James, en complicidad con la mamá de Lupita, se aprovechan de la creadora de contenido, quien, según el medio, además de ser una persona de talla pequeña, también tiene una discapacidad intelectual.

“Querido James mánager, ustedes son unas lacras, un par de gusanos que deberían estar en este momento tras las rejas. ¿Por qué? Porque desde que ustedes se aprovechan de una persona con enanismo y con retraso mental es que son un par de delincuentes”, declaró uno de los conductores del medio noticioso.

De igual manera, señalaron a Flores de amedrentarlos por divulgar información crucial en el caso de Lupita: “Consiguieron mis teléfonos celulares. Me quisieron amedrentar, pero señores, la libertad de expresión no se negocia”, dijo.

Tras el reporte del medio, una mujer, quien asegura manejar las redes sociales de Lupita TikTok, subió un video a redes sociales afirmando que James Flores no tiene acceso a las plataformas de la influencer.

Según la presunta empleada, Lupita está muy al pendiente de sus redes y es quien autoriza lo que se comparte en ellas, echando por tierra las especulaciones que apuntan a que la influencer es “explotada” o “manipulada”.

“Este video lo hago con mucho respeto, solamente para informarles que la cuenta de Lupita TikTok oficial la manejo yo en conjunto con Lupita. Aquí no se sube nada que Lupita no autorice. Ella también tiene la información y puede acceder a esta cuenta”, puntualizó.

La mujer sostuvo que la influencer ha descuidado sus plataformas debido al difícil momento que está pasando tras la hospitalización de su hija y arresto de su esposo.

Supuesta empleada de Lupita TikTok

“James no tiene nada que ver. No está manejada por su mánager. Yo se la realicé desde que Lupita tenía aproximadamente 7 meses de embarazo, pero Lupita realmente no tiene mucho tiempo para estar contestando mensajes y para estar subiendo publicaciones. Entonces por eso hay veces que me dice a mí que lo que haga”