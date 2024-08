Talia de Acapulco shore les responde a Adrián Marcelo, Agustín, Ricardo y Potro por decirle “fea”

Las conversaciones en ‘La casa de los famosos México’ han dado de qué hablar en redes sociales, sobre todo las de los integrantes del cuarto Tierra que han sido duramente criticados por sus palabras y los temas que tocan.

En esta ocasión Adrián Marcelo, Agustín, Potro y Ricardo Peralta hablaron de Talía, conocida y querida exintegrante de ‘Acapulco shore’.

Adrián comenzó la conversación recordando los duros tratos que Potro tenía en su contra cuando estaban juntos en el reality. Potro era hiriente con Talía y en una ocasión se pelearon de tal manera que el video de ese momento se hizo viral y es uno de los más recordados de ‘Acapulco shore’.

Potro y Talía se conocieron en Acapulco shore / Instagram: @talia_acashoremtv

¿Qué dijeron en LCDLFM de Talía?

Durante la plática de estos integrantes, Agustín comentó: “qué fea que era esa antes, ahora está bu3na”. Adrián Marcelo por su parte dijo: “¿La DJ? Es buen p*d0 esa morra”. Ricardo se unió a la conversación preguntándole a Agustín si se refería a Talía cuando dijo lo de “fea” y complementó: “la neta se ve superdiferente, yo la otra vez vi una foto y dije ‘ora, es otro ser humano’”. “¿Ahora es como otaku, no?”, comentó Potro.

Adrián entonces le dijo a Agustín: “¿ya palomeada? Traes la lista de los útiles escolares ya nada más te falta el sacapuntas y los lápices”. Mariana escuchó de lo que hablaban y le dijo a Agustín: “y así tan tímido ¿quién te viera?”

En respuesta, Ricardo y Adrián mencionaron “bueno, así que digas, qué difícil pues no. Que trepaste la cima del Everest, pues no ¿verdad?”

Agustín Fernández se refirió a Talía como una mujer fea y se burló de sus gustos / IG: @agus.fernandez

Talía arremete contra el cuarto tierra

En una transmisión en vivo, Talía dijo que Agustín se le acercó para conquistarla cuando este estaba en una relación con Dania Méndez también exintegrante de ‘Acapulco shore’ durante ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pero cuando le cuestionó al respecto, se lo negó.

Talía le respondió fuerte a Agustín y le dijo: “Hablar de una vi3ja con la que saliste tú te estás poniendo la soga al cuello solito. De por sí afuera nadie los quiere, ese cuarto, está odiado por todo México. Si saliste con alguien, cállate. No te queda decir nada después de que saliste con esa persona, cállate. Se ve lo patán que eres”.

“No soy la única a la que le tiraste el p*d0 porque muchas ya te están destapando como Yuri MUA, que le dijiste que estaba bien fea pero le andabas bien de p3rr0 con ella. A mí me tiras que estaba fea pero bien que andabas de p3rr0 conmigo y andando todavía con Dania y teniendo novia”, añadió.

Y continuó respondiendo a lo del comentario de “fea”: “Mucha gente me ha dicho ‘la neta antes de operarte estabas mejor’, entonces fea, fea, nunca he sido”.

Al rato en un en vivo voy hablar banda pa que estén pendientes 😈 https://t.co/jtBpeNRcN7 — Talia Eisset (@Talia_AcaShore) August 6, 2024

Retomando el tema de Agustín indicó: “¿Por qué no mejor quedarse callado en lugar de estar ahí diciendo? Todo por hacer bien al grupito que estaba hablando de cómo Potro me trataba mal”, agregando que Potro tampoco debió incluirse a tal plática si tanto alega de que “ya cambió".

“Y el otro p3nd*j4zo que se me olvidó su nombre, el gay ese, qué p… hueva. El güey ha de creer que todo el mundo lo ama, que es como Wendy, el más amado pero es el más odiado. Es una persona hipócrita, envidioso. No entiendo ¿cuál necesidad de que un hombre, porque es hombre, de estarle tirando a las mujeres tanta mie…? Está bien que quisiste ser mujer y no pudiste. Deja de estar metiendo en tu boca a personas que no conoces. Vato, vete en un espejo, vives en una realidad muy distorsionada, que soy otaku apenas, o sea, todo el mundo que me conoce sabe que yo desde que tengo uso de razón soy otaku, gamer y de todo, así que o me vengan con esa mam… de que apenas se me ocurrió ser rara”, agregó en contra de Ricardo Peralta.