Meses después de que Toño Mauri se sinceró con TVNotas sobre el susto que se llevó al ser hospitalizado por un hongo en los pulmones, el actor volvió a encender las alarmas tras darse a conocer que enfrentó una nueva complicación médica a causa de una neumonía. ¿Cuál es su estado de salud actual? ¡Te contamos los detalles!

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Toño Mauri estuvo hospitalizado por una bacteria que “despertó” en sus pulmones. / Mezcalent

¿Cómo se desarrolló la neumonía en el actor Toño Mauri?

En una reciente entrevista para el programa ‘Sale el sol’, Toño Mauri contó que recientemente estuvo hospitalizado por una semana a causa de una neumonía que fue detectada a tiempo, pues puede llegar a ser muy peligrosa en pacientes que han enfrentado padecimientos similares en el pasado.

“La neumonía es lo más peligroso para nosotros, pero los doctores muy bien, bueno, y obviamente Dios, que no me suelta, ya van varias”. Toño Mauri

Más allá de la neumonía causada a raíz de la bacteria que se aloja en su cuerpo desde que consumió agua contaminada, Mauri reflexionó sobre el proceso que representa en su vida llegar a un hospital tras tantos recuerdos que se albergan en su cuerpo.

“Para mí, ir al hospital es una odisea completa. Me empiezan a venir los recuerdos de todo lo que ha pasado. Entonces mi cuerpo ya se trauma. Desde que me ponen el suero, los antibióticos, yo empiezo a reaccionar de otra manera”. Toño Mauri

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Toño Mauri regresó al hospital a causa de neumonía. / Archivo TVNotas

¿Cuál es el estado de salud actual de Toño Mauri tras superar la neumonía?

Según explicó Toño Mauri, debido a que es una persona comprometida, al tener sus defensas bajas, suele ser más susceptible a contraer bacterias u hongos, pues aunque desde hace dos años se le detectó por primera vez, el tratamiento no erradica por completo la bacteria, solo “la duerme”.

“Es una bacteria que se queda ahí dormida y puede volver a despertar; fue el caso de ahorita. Alguna cosa que llegue a pasar es más fuerte para nosotros; una gripa para nosotros es una pulmonía”. Toño Mauri

Pese a las complicaciones que ha llegado a enfrentar Toño Mauri desde su doble trasplante de pulmón en 2020, el actor se encuentra feliz y pleno mientras ve crecer a su familia, pues a pocos días de cumplir seis años del trasplante confesó que no tiene más que pedirle a la vida.

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¿Qué siente Toño Mauri de convertirse en abuelo por cuarta vez?

En esa misma entrevista, Toño Mauri compartió su sentir al estar a punto de ser abuelo por cuarta vez tras el debut de su hijo como papá. De acuerdo con Mauri, más allá de estar bien de salud, ha aprendido a valorar más cada año, al considerarlo un “regalo de vida”.

“Aquí estoy, feliz, contento, con mi familia. Acaba de nacer mi primer nieto en Miami y ahora viene el cuarto nieto, así que qué más puedo pedir. ¿Qué más le pido a la vida? De salud en general estamos bien… Es una bendición”. Toño Mauri

De esa manera, Toño Mauri descartó tener complicaciones en su estado de salud tras la neumonía que lo llevó a estar hospitalizado seis días. Hoy en día, elige agradecer cada año de su vida desde su trasplante, mientras su familia sigue creciendo.

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