Toño Mauri será abuelo por cuarta vez; su hijo debutará como papá: “Esto es un regalo de Dios”

El actor Toño Mauri luego de que hace 6 años vivió momentos de angustia, ya que su vida corrió peligro tras el doble trasplante de pulmón al que se sometió en 2020, ahora la vida le regala la oportunidad de ser abuelo de nuevo. Su hijo Toño Mauri Jr. será por primera vez papá de una niña. En entrevista nos contaron esta noticia, que trae vuelta loca a toda la familia.

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¿Cómo anunció Toño Mauri Jr. que será papá? La emotiva sorpresa que emocionó a toda su familia

Toño Mauri nos dijo: “Esto es un regalo de Dios gigantesco. Cuando va a llegar un nuevo ser a la familia nos alegra a todos, sobre todo a mí. Después de todo lo que hemos pasado, es una bendición poder vivir estos momentos. Es un bebé muy esperado por Toño, y yo tengo la emoción de que ahora será papá y arrancará esta etapa de su vida”.

Por su parte, Toño Jr. nos reveló cómo fue que le dio la noticia a su papá y a toda la familia. “A mi esposa Andrea se le ocurrió que en cajas de pizzas metiéramos cositas, como el ultrasonido, ropita y algunas cosas de su personalidad, con el mensaje de que vas a ser abuelo, abuela, tía. Entonces les dijimos que les teníamos unas pizzas nuevas con un sabor perfecto para ellos. A la hora de abrir la caja, la sorpresa fue la noticia”.

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Toño Mauri Jr.

¿Cómo reaccionó Toño Mauri al enterarse de que será abuelo?

Toño Mauri nos confesó qué sintió al ver la sorpresa que le tenía su hijo.

Toño Mauri “A la hora de abrir la pizza, nos encontramos toda la información del bebé: la ropita, el ultrasonido. Fue una noticia que no nos esperábamos, porque llevan muy poco de casados; sin embargo, fue muy importante, porque están jóvenes, a buena edad para poder disfrutar a sus hijos en diversas etapas y verlos crecer. Es una experiencia increíble. Todavía no me cae el veinte, porque a Toño lo sigo viendo como niño chiquito”.

¿Qué siente Toño Mauri Jr. ante la llegada de su primera hija? Los nervios y emociones de convertirse en papá

Toño Jr. dijo que ha sentido nervios durante este proceso de convertirse en papá por primera vez.

“Sí hay nervios, de cómo proveer, de asegurarse de que no le va a faltar nada. Los nervios más grandes vienen cuando dices: ¿Qué consejo le voy a dar? ¿Qué lecciones quiero que tenga? ¿Cómo le ayudo a que sea la mujer que debe ser? Es una bendición y te encomiendas mucho, y Dios te va a estar ayudando a cada paso, como lo harán las familias”.

Ahora, con la llegada de la nueva nieta, Toño Mauri considera que es un compromiso cuidarse más y estar bien de salud, para ver crecer a la bebé.

6 años de mi trasplante, y durante este tiempo he recibido todas las bendiciones que no te imaginas. Todo depende de Dios. Él sabe cuándo es tu último día, pero hasta hoy me siento complacido y agradecido, y si me voy mañana me voy feliz de vivir momentos tan maravillosos”. Toño Mauri “Así es. En diciembre, si Dios quiere, cumplo, y durante este tiempo he recibido todas las bendiciones que no te imaginas. Todo depende de Dios. Él sabe cuándo es tu último día, pero hasta hoy me siento complacido y agradecido, y si me voy mañana me voy feliz de vivir momentos tan maravillosos”.

Su hijo nos compartió si ha tenido algunos síntomas clásicos del embarazo. “De repente tener los antojos de chocolate con coco, y yo normalmente no como coco. El sueño también. Me he quedado dormido en el gimnasio, pero creo que el amor y la emoción te revive. Y algunos los ha tenido ella, que un pequeño antojo aquí o allá. Es impresionante vivirlo de cerca”.

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¿Cómo está la salud de Toño Mauri tras su doble trasplante de pulmón? Así se prepara para recibir a su nieta

Respecto a su salud, Toño Mauri señaló que está mejor que nunca para recibir a su nieta.

“Estoy agradecido, porque estoy en el mejor momento desde que comenzó todo este proceso. Mis estudios ya son cada 6 meses y todo está funcionando bastante bien. La bacteria que me afectó en su momento ya no está. Solo tomo mis medicamentos, que debo tomar de por vida. Son inmunodepresores para bajar las defensas, una pastilla para evitar alguna infección y otra para evitar la inflamación. Solamente necesito subir un par de kilitos, pero en general voy bien”, concluyó.

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