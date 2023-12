Top 5 chismes de la semana: Romances, controversias, separaciones y más

La última semana de noviembre trajo consigo muchos escándalos dentro de la farándula nacional e internacional. Bien dicen que “el chisme es vida” y por ello TVNotas te trae el top 5 de los temas más hablados de la semana.

1. Tania Rincón y su exesposo rehacen sus vidas a ocho meses de su divorcio

A finales de febrero, Tania Rincón dio a conocer que se divorciaba de Daniel Pérez, tras 12 años de matrimonio y dos hijos en común. A través de un comunicado, la conductora de Hoy afirmó que todo terminó de la mejor manera.

A ocho meses de la separación, el programa ‘Fórmula espectacular’ reveló que la presentadora se dio una nueva oportunidad en el amor, con alguien mucho menor que ella: “Trae un galán súper joven y que la vieron bien pero bien feliz”.

Por su parte, Daniel ha compartido muchas fotografías con una misteriosa mujer. Aunque se desconoce si realmente tienen un romance, se ve que ambos son muy cercanos.

Tania Rincón anunció su divorcio en febrero / Facebook: Tania Rincón

2. Will Smith besa a su ex, Jada Pinkett

En octubre, Jada Pinkett reveló que ya llevaba siete años separada de Will Smith, con quien se casó hace 26 años. En aquel momento, la actriz dijo que su relación con el actor se basó en la “dependencia emocional” y decidieron que lo mejor era alejarse para enfocarse en su salud mental.

A poco más de un mes desde el impactante anuncio, el protagonista de ‘El príncipe del rap’ compartió una foto en la que aparece abrazando y besando a la también productora.

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales y la mayoría de los internautas lamentaron que Will no tuviera “el suficiente amor propio” para reconocer que su ex “no lo quiere”.

Will Smith subió una foto romántica con su ex

3. Dhasia Wezka relata los maltaros que recibió de su padre

Hace algunos días, Dhasia Wezka abrió su corazón y relató todas las agresiones que recibió de su papá. A través del pódcast Un tal Fredo, la influencer señaló que su padre tenía problemas con el consumo de alcohol y ejercía mucha violencia en contra de su familia.

“Había castigos de quitarte toda la ropa y meterte a bañar con agua fría, mientras se sacaba el cinturón y empezaba a golpearnos. La violencia creció mucho. LLegamos a encontrar a mi mamá inconsciente y con sangre”, mencionó.

Su historia de vida conmovió a miles de internautas, quienes se solidarizaron con ella y la felicitaron por su valentía.

Dhasia Wezka recibió mucho apoyo de sus fans / Instagram: @dhasiawezka

4. ¿Karol Sevilla tiene un romance con Mario Bautista?

Tras viralizarse unas fotografías en las que se le ve muy alegre con Mario Bautista, la cantante Karol Sevilla confiesa si realmente tiene una relación con su colega. Al mismo tiempo que contó si su ahora ex, Emilio Osorio, le fue infiel con Leslie Gallardo, su novia actual.

En un encuentro con la prensa, la también actriz señaló que continúa soltera. Sin embargo, no descarta tener un romance en el futuro con Mario, pues no existe “algún tipo de compromiso” que se los impida.

Acerca del nuevo noviazgo de su expareja, la joven simplemente se limitó a decir que “una buena dama no tiene memoria” y no quiere verse involucrada en algún tipo de polémica.

Captamos a Karol Sevilla y Mario Bautista muy románticos en un restaurante de la CDMX / Instagram/ TVNotas

5. Mauricio Ochmann confirma su ruptura con Paulina Burrola

Hace poco, Mauricio Ochmann reveló que ya se había separado de Paulina Burrola, quien fue su novia durante los últimos dos años. En una declaración con la prensa, el actor expresó que la ruptura se dio en los mejores términos.

“Paulina y yo ya no estamos juntos, pero bueno, estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas, con la familia. Así pasa, las relaciones se terminan. Le deseo lo mejor y la quiero muchísimo”, indicó.

Si bien Mauricio explicó que su romance culminó por el desgaste que llegan a tener las relaciones amorosas, muchos internautas aseguraron que la gran amistad entre el histrión y Aislinn Derbez, quien es madre de una de sus hijas, habría incomodado a Paulina.

Aislinn y Mauricio son grandes amigos / Instagram

